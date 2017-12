Novi Sad: Senzacionalan vatromet i najveći hitovi za doček 2018.

Novi Sad – evropska prestonica kulture za 2021. godinu – u novogodišnjoj noći promeniće svoj izgled uz pomoć svetlosno-vizuelne produkcije i senzacionalnog vatrometa.

Umetnički koncept dočeka predstojeće 2018. godine poveren je autorskom timu reditelja, scenografa, dizajnera svetla i video umetnika pred kojima je zadatak da u novogodišnjoj noći oživi centar Novog Sada, saopštili su organizatori dočeka.

Tačno u ponoć doživećemo pravi kraljevski vatromet iznad Novog Sada jer nam doček na Trgu slobode donosi audio-vizuelni spektakl u režiji princa Đorđa i američkog pirotehničkog eksperta Majka Noksa koji su zajedno osmislili dosad najveći vatrometni spektakl u Srbiji.

Rediteljka umetničkog koncepta, Margaret Taboroši zadužena je da režira ovaj vizuelni performans, scenografiju inspirisanu energijom crvene boje postaviće scenograf Dragana Vilotić, a za magiju svetlosnih efekata biće zadužena Milica Stojšić.

Fondacija Novi Sad 2021 kao organizator predstojeće novogodišnje proslave pokloniće Novosađanima i gostima Novog Sada doček sa najraznvrsnijim umetničkim programom, kada će na četiri lokacije nastupiti više od 50 izvođača.

Na glavnom novosadskom trgu u 20:21 biće upriličen Đ Warm up NY party, u 21:45h nastupiće Darko Rundek uz sjajna i raznovrsna scenska događanja, autorsko svetlo i video projekciju.

U 23:30 sa glavne bine oriće se brojni hitovi Plavog orkestra dok će u 01:00 nastupiti uvek energični sastav S.A.R.S.

Na Trgu republike, već od podne očekuju se koncerti bendova najrazličitijih žanrova, kao što je britanski rokenrol zvuk benda Gift, nesvakidašnji zvuk afro-popa benda JeuNS, jaž-teatar, fusion, rock i eksperimental sastava Čičini čvorci i mnogi drugi.

Muzičku čaroliju na Trgu Republike obojiće i lokalni autentični restorani sa svojom gastronomskom ponudom, kao i lokalni proizvođači zanatskog piva i domaćih vina sa Fruške Gore.

Povodom organizovanja dočeka Nove godine na Trgu slobode i Trgu Republike u Novom Sadu određuje se privremena zabrana saobraćaja u ulicama Njegoševoj, Miloša Hadžića, Trifkovićevom trgu, Đure Jakšića, Nikolajevskoj, Svetozara Miletića, Grčkoškolskoj, Zlatne grede (od Pašićeve do Daničićeve), Grozde Gajšin, Natoševićevoj, Nikole Pašića (od Grčkoškolske do Skerlićeve), Modene, Ilije Ognjanovića, Trg Republike, Daničićeva, Kosovska i Šumadijska (od Ulice Aleksandra Tišme do Daničićeve ulice) koja važi od 31. decembra 2017. godine od 11:00 do 1. januara 2018. godine do 4:00.

U svim ulicama užeg centra grada (pešačke zone) zabranjuje se ulazak vozilima sa važećim odobrenjem, osim vozila organizatora manifestacije, javnih komunalnoh preduzeća i prioritetnih vozila.

(Tanjug)