Novi trošak: Od danas za vozače važi ovo pravilo, a kazne su paprene

Od danas, 1. novembra, pa sve do 1. aprila, vozila bi trebalo da budu opremljena zimskim gumama, nalaže Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima.

Iako ovo pravilo važi ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, stručnjaci kažu da ne bi trebalo mnogo da odlažete sa zamenom, jer prvo, sneg može da iznenadi, a drugo, zimska guma je neophodna i kada je hladno, nebitno da li snega ima.

Srpski vozači, prema rečima vulkanizera, najčešće kupuju jeftinije gume, a za „punta“, koji im je najčešća „mušterija“, nova zimska guma košta 4.000 dinara, i balansiranje točka još 240. Tako da će vas, ukoliko kupujete novi set za ovaj model vozila, to koštati 16.960 dinara, prenosi „Blic“.

– Montaža, demontaža i balansiranje košta 500 dinara po točku za manje automobile, dok za džipove to može da iznosi i 900-1.000 dinara – kažu vulkanizeri.

Saobraćajni policajac može da vas kazni ako nemate zimske gume na vozilu samo ako je pao sneg, ali to ne znači da je bezbedno voziti sa letnjim gumama.

Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu, odnosno šara, ne sme biti manja od četiri milimetra, a ne smeju se postavljati pneumatici sa klinovima.

S druge strane, vožnja sa letnjim gumama po snegu ne samo da vas izlaže kazni, već i nesigurnosti za volanom.

Ko izazove udes ili učestvuje u udesu a nema zimske pneumatike, može da dobije i do 45 dana zatvora, dok se novčana kazna kreće od 6.000 do 20.000 dinara za fizička lica, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara.