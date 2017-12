Novogodišnja noć vedra, sa temperaturom do 6 C

Novogodišnja noć u Srbiji biće vedra, sa slabim vetrom i temperaturom od 0 do 6 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sutrašnje jutro će biti mestimično slabog mraza i kratkotrajne magle, a tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije, samo će na severu tokom prepodneva biti umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od minus 5 do 1 C, najviša dnevna od 6 do 12 C.

U Beogradu će veći deo dana biti pretežno sunčano i malo toplije, samo ujutro i pre podne biće umereno oblačno, ali će se zadržati suvo.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1 C, najviša dnevna oko 10 C.

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak će biti pretežno sunčano i toplo, po podne na jugozapadu i severozapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima doći će do naoblačenja sa kišom.

Od utorka do četvrtka pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Od petka suvo i toplije.

(Tanjug)