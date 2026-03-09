NPS: Vlast ignoriše da se šuga pojavljuje u kolektivima u kojima su zaposleni strani radnici

Narodni pokret Srbije (NPS) saopštio je danas, povodom navoda da se u fabrici "Stelantis" u Kragujevcu pojavila šuga, da vlast pokušava da ignoriše činjenicu da se šuga pojavljuje u kolektivima u kojima su zaposleni strani radnici.

„Šuga je bolest koja se sporadično kod nas pojavljivala poslednjih godina, ali u ovom slučaju sve navedene umirujuće izjave ne stoje, jer se ovoga puta šuga pojavila kod stranih radnika koji žive u krajnje nehigijenskim uslovima“, naveli su iz kragujevačkog odbora NPS u saopštenju.

Dodali su da se šuga nije pojavljivala u Stelantisu, a pre toga u Fijatu, pre dolaska stranih radnika u te kolektive.

„Strani radnici najčešće žive u prigradskim naseljima, gde je smeštaj najjeftiniji, često po više desetina njih u jednom objektu sa jednim toaletom, te su šuga i slične bolesti, u takvim katastrofalnim higijenskim uslovima, nešto što čeka da se desi. Takođe, podsećamo da strani radnici često koriste gradski prevoz, te opasnost od širenja zaraze uopšte nije zanemarljiva“, istakli su iz NPS.

Dodali su da imaju razumevanja za ljude koji su „trbuhom za kruhom“ došlo u Srbiju, ali da se postavlja pitanje šta je vlast uradila po ovom pitanju uradila, osim što je, kako kažu, svojim (ne)činjenjem dovela do ove situacije.

„Krajem prošle godine, predsednik je izjavio da, parafraziramo ‘Kragujevčani neće da rade za platu od 800 evra, te zato rade stranci’, ali je zaboravio da isti ti stranci rade za mnogo niže dohotke“, naveli su iz NPS.

Podsetili su da je država predvidela niz olakšica za poslodavce koji zaposle stranog radnika i time, kako navode, postala verovatno jedna od retkih u svetu koja ne vodi o interesu sopstvenih građana.

„Pozivamo gradsku vlast da se, pošto se već svojski potrudila da te ljude dovede u Kragujevac, istinski pobrine o uslovima u kojima žive“, poručili su iz NPS, dodajući da je nedopustivo da strani radnici žive u neuslovnim objektima, i u katastrofalnim sanitarnim i higijenskim uslovima.

(Beta)

