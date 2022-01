NS protiv predloga da privatnici čiste oko splavova

BEOGRAD 31. januara(Tanjug)- Predsednica odborničke grupe Narodne Stranke (NS) Marina Lipovac Tanasković osudila je danas predlog vladajuće stranke koji se našao na današnjoj sednici Skupštine grada da privatni operateri održavaju higijenu oko plutajućih objekata u Beogradu.

Ona je na konferenciji za medije održanoj ispred zgrade u kojoj se održavala sednica Skupštine Beograda „navela da je vlast sama u obrazloženju predloga konstatovala da u Beogradu ima previše splavova, da je higijena između splavova katastrofalna i da je to ekološki, estetski i bezbednosni problem.

„Sve je tačno. Do danas su higijenu oko plutajućih objekata održavali vlasnici, a od danas će u te svrhe biti unajmljene privatne firme“, rekla je ona ocenjujući da joj to liči na korupciju, i da je pitanje čija će firma to da radi i koliko će para da se izdvoji iz gradske kase.

„Zanimljivo je da, umesto da vlasnici budu kažnjavani, ukoliko higijena nije dobra oko splavova i da te pare idu u gradski budžet , ovde će se dešavati suprotno. Beograđani će plaćati privatnu firmu oko privatnih objekata“, ocenila je Lipovac Tanasković.

Ona je rekla i da, prema odlukama Grada, na Savskom nasipu ne bi trebalo da ima više od 21 splava, a da ih ima preko 100.

„Od 500 postavljenih objekata u Beogradu samo 133 ima plutajuću dozvolu. To znači da je većina nelegalna, a samim tim i nebezbedna“, istakla je Lipovac Tanasković,

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.