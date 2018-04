Obeležena 19. godišnjica ubistva novinara Slavka Ćuruvije

Godišnjica ubistva novinara, vlasnika i glavnog i odgovornog urednika „Dnevnog telegrafa“ i „Evropljanina“ Slavka Ćuruvije obeležena je danas polaganjem venaca i paljenjem sveća ispred grade u kojoj je živeo u Beogradu.

Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. godine, tokom NATO bombardovanja SRJ.

Vence u Svetogorskoj ulici 35 položili su predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Dezir, predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije, rodbina Slavka Ćuruvije, prijatelji i kolege.

Predsednik NUNS-a Slaviša Lekić kazao je da i ove, kao i svih prethodnih godina apeluje na državu da nadje i kazni one koji su „usred belog dana, precizno, hladno i profesionalno“ ubili Ćuruviju.

Rekao je da ti apeli „obično žive jedan dan“ i nikada ne stignu do onih kojima su upućeni, a da „nema političke garniture koja nije obećala rešavanje ubistva“.

Lekić je istakao da je odustao od namere da kaže da bi bilo u redu da neko od predstavnika vlasti dodje na mesto ubistva Slavka Ćuruvije i izvini se porodici, jer „država sve što je uradila uradila je naopako“ proteklih 19 godina.

„Odustao sam, jer sam shvatio da to nije dobra ideja i da je više bizaran nego smislen čin. Možda bi mu takvi kakvi su u nedostatku savesti još i spomenik podigli“, kazao je Lekić.

Istakao je da je, s druge strane, 19 godina koliko se čeka otkrivanje istine i zadovoljenje pravde, kratko vreme da bi se „tek tako zaboravila prošlost“.

„Jako kratko vreme da se zaboravi ko je odapeo strelu, ko je opstruirao krivični postupak, ko je dozvolio da pripadnici DB-a sami od sebe uzimaju izjave, ko je zaturao, a ko poturao svedoke, ko je pitanje ko je ubio Slavka Ćuruviju proglasio neprijateljskim pitanjem i ko se hvalio da mu nije žao kada je ubijen, a ko se napio i ko je otkrio treći metak Branke Prpe i ko je taj metak medijski i mučki ispalio“, kazao je Lekić.

Predsednik UNS-a Vladimir Radomirović kazao je da slobode medija i novinarstva ne može biti dok ubice i napadači na novinare nisu kažnjeni.

„Zahvaljujući Komisiji za istraživanje ubistava novinara, čiji rad UNS podržava danas imamo sudjenje ubicama Slavka Ćuruvije. Ohrabruje nedavna izjava predsednika Višeg suda u Beogradu da će to sudjenje biti završeno do kraja godine. Nažalost, neka druga ubistva još nisu rešena i ubice nisu kažnjene“, kazao je Radomirović i podsetio da je od 1998. do 2005. godine ubijeno 14 kolega, a da za to niko nije odgovarao.

Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Dezir kazao je da je za njega veoma važno što je prisustvovao obeležavanju 19 godišnjice od ubistva Slavka Ćuruvije.

On je kazao da podržava rasvetljavanje ubistava novinara u Srbiji, dodajući da će nastaviti da prati slučajeve ubistva Slavka Ćuruvije, Milana Pantića, Dade Vujasinović i drugih.

Ukazao je da je nema demokratije bez slobodnog novinarstva, jer je novinarstvo institucija demokratije, a na državi je da mora obezbediti bezbednost novinara.

Sudjenje za ubistvo novinara i vlasnika lista „Dnevni telegraf“ Slavka Ćuruvije počelo je 1. juna 2015. godine i još traje.

Za ubistvo su optuženi načelnik resora Državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik beogradskog centra DB-a Milan Radonjić, glavni obaveštajni inspektor u Drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak.

Optuženi Romić i Radonjić uhapšeni su 13. januara 2014. godine i od tada su u pritvoru, Marković izdržava kaznu od 40 godina zatvora, a Kurak je u bekstvu.

Po optužnici, Ćuruviju je ubio Miroslav Kurak, a saučesnik mu je bio Ratko Romić, koji je drškom pištolja udario njegovu suprugu Branku Prpu u glavu.

Kako se navodi u optužnici, Ćuruvija je ubijen zbog „javnog istupanja u zemlji i inostranstvu i kritike nosilaca političke vlasti, mogućnosti da utiče na javno mnjenje i delovanje opozicionih društvenih snaga, radi očuvanja postojeće vlasti“.

(Beta)