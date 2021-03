Objavljen snimak razgovora Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića (audio)

U javnosti je danas objavljen audio snimak razgovora gumice Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića.

Snimak je objavljen na sajtu Insajdera, sa čijim je novinarima glumica razgovarala juče, neposredno pred povratak u Ameriku.

Razgovor s Branislavom Lečićem koji je Danijela Štajnfeld snimila, a koji je Insajder ekskluzivno objavio prenosimo u celosti.

Danijela: “Ne sećaš se da sam plakala?”

Lečić: “Sećam se.”

Danijela: Nisam htela da idem tamo. Mislim, nisam htela da budem sa tobom nasamo usred noći, na mestu koje ne znam. Od tad sam se osetila ugroženo. Tada sam se osetila…”

Lečić: “Zašto?”

Danijela: “…nepoštovano od tebe. Da li ti to možeš da razumeš ili ne?”

Lečić: “Ja mogu da razumem, ali to je velika greška. To je moje iskazivanje nežnosti, a ne nepoštovanje. To je dostignuće. Da si ti došla do tog stepena interesovanja da kod mene izazivaš tu emociju. Jesi li normalna? To je za čast, a ne za osećanje ugroženosti. Zaista najozbiljnije mislim, a ti ne poveruj. Šta ti misliš da to ispada da sam ja neko ko svoj ku*ac usrećujem i mećem seksualno u nekoga koga ne poštujem, da ga ponižavam, da potcenjujem? Neko je zaslužio da ja to poželim. Imaš li uopšte pojma ko sam ja?”

Danijela: “Znači da ne poštuješ moje ne?”

Lečić: “Ne funkcioniše baš sve to tako. Ako ti ja kažem da, onda da. Ako ti kažem ne, onda ne. To je bila jedna nepredviđenost, jedna igra u kojoj se može pojaviti nešto iracionalno. Ako si stvarno isfrustrirana sa mnom, nemoj mi se javiti.”

Podsetimo, Danijela Štajnfeld je prvi put u svom filmu „Zaceli me“ izjavila je da je silovana.

„Posle silovanja poveravala sam se jedino svom laptopu. Snimala sam male video-zapise, koji su na kraju završili u dokumentarcu. Oni su danas jedan dragoceni testament, jer pokazuju kako se žrtva ponaša nakon zlostavljanja“, rekla je Danijela tom prilikom.

Danijela Štajnfeld je tada rekla i da veruje da će dokumentarcem poslati snažnu poruku i ohrabriti žene da prijave nasilje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.