Oblačno i svežije vreme danas u Srbiji

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, na severu veći deo dana suvo, u ostalim krajevima povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Severozapadni vetar će biti slab do umeren, a na istoku povremeno jak. Najniža temperatura biće od 16 do 21, a najviša od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu predvidja se jače naoblačenje sa kišom.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije vreme, ujutro kiša i pljuskovi s grmljavinom. Tokom dana će biti suvo. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće oko 19, a najviša oko 28 stepeni Celzijusa. U toku noći predvidja se jače naoblačenje s kišom.

(Beta)