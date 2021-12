BUDIMPEŠTA – Zbog predstojećih praznika, granični prelazi Bački Vinogradi-Ašothalom i Bajmok-Bačalmaš od danas će raditi produženo, saopštila je mađarska policija.

Do 15. januara naredne godine granični prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom biće otvoren od 7 do 22 časa, umesto do 19 sati, prenosi RTS.

(Tanjug)

