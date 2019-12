Od danas nove linije BG voza, iz Lazarevca i Barajeva

BEOGRAD – Iz Lazarevca i Barajeva od danas kreću nove linije Bg voza.

„Na ovaj način omogućićemo građanima Lazarevca da sa početne stanice iz te opštine do Vukovog spomenika dođu za 63 minuta, a do Ovče za 80 minuta. Sa stanice BAS-a do centra Lazarevca inače treba između 75 i 80 minuta, u najboljem slučaju, kad nema gužve. Tako da sve ovo znači veliki preokret, drugačiji način života i funkcionisanja, ali i novi koncept razvoja saobraćaja u gradu“, izjavio je juče pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.

(Tanjug)