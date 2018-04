Od danas se meri srednja brzina na autoputevima, kazne stižu poštom

Od danas u Srbiji počinje merenje prosečne brzine vožnje na svim deonicama auto-puteva, a saobraćajna policija počinje da kažnjava sve koji makar i za jedan kilometar prekorače dozvoljenih 120 kilometara na čas.

Kamere JP „Puteva Srbije“ instalirane su na svim za to predviđenim mestima, a brzina će se meriti na osnovu vremena prolaska od jedne do druge naplatne rampe.

Vozačima sa srpskim tablicama kojima se brzina kojom su se kretali ne uklopi u propisanu, kazna će stići na kućnu adresu, ali će svaki vozač podatak o prosečnoj brzini kojom se kretao moći da vidi na računu na naplatnoj rampi.

S druge strane, strance će saobraćajna policija zaustavljati odmah na naplatnoj rampi, a oni će morati da plate kaznu kod najbližeg sudije za prekršaje.

Vozači neće moći da tako lako, eventualnim zaustavljanjem na sredini deonice – na odmorištu ili benzinskoj stanici – izbegnu kažnjavanje, jer će i broj vozila „presretača“ na svim deonicama srpskih auto-puteva biti povećan.

Tako, na primer, na deonici Subotica-Niš, dugoj 423 kilometara, dozvoljeno vreme prolaska je tri sata i 31 minut, dok se od Beograda do Niša ne sme stići brže od jednog sata i 58 minuta.

Minimalno vreme potrebno da se ne prekorači prosečnih 120 kilometar na čas od Beograda do Subotice je sat i 34 minuta, a na relaciji Beograd-Šid – 54 minuta.

Od Horgoša do Preševa, na deonici dugoj 537 kilometara, ne može se brže od četiri sata i 16 minuta, a od naplatne rampe Vrčin do naplatne rampe Preševo minimalno vreme prolaska u dozvoljenim okvirima iznosi – tri sata.

Vozače koji na autoputevima Srbije budu, ipak, vozili brže nego što je u proseku dozvoljeno, čekaju sledeće kazne:

Za vožnju brzinom od 120 do 140 kilometara na sat sleduje im novčana kazna u visini od 3.000 dinara, dok će za vožnju brzinom od 141 do 150 kilometar na sat morati da plate kaznu od 5.000 dinara.

Sa 10.000 dinara biće kažnjeni oni koji voze brzinom od 151 do 160 kilometara na sati, a kazna od 10.000 do 20.000 dinara predviđena je za vožnju brzinom od 161 do 180 kilometara na sat, plus tri negativna poena i mesec do 12 meseci bez vozačke dozvole.

Za „divljanje“ auto-putevima brzinom od 181 do 200 kilometara na sat kazna iznosi od 20.000 do 40.000 dinara, uz dan do 30 dana zatvora, šest negativnih poena i tri do 12 meseci bez dozvole.

Od 100.000 do 120.000 dinara moraće da izdvoje, na ime kazne, oni koji voze od 201 do 220 kilometara na sat, a sleduje im i od 15 do 60 dana zatvora, ali i 14 negativnih poena i osam do 12 meseci bez dozvole.

Na kraju, za vožnju bržu od 221 kilometar na sat, novčane kazne nema, ali je predviđena zatvorska kazna u trajanju od 30 do 60 dana, uz 15 negativnih poena i oduzimanje dozvole na period od devet do 12 meseci.

(Tanjug)