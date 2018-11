Od danas veći iznos na penzionom čeku

BEOGRAD – Nešto više od 90.000 penzionera koji su samostalno obavljali delatnost, danas će prvi dobiti penzije sa većim iznosom.

Prema rasporedu isplate PIO Fonda, 6. novembra će oktobarski ček primiti poljoprivredni i vojni penzioneri, a 10. i svi ostali, prenosi RTS.

Većina penzionera dobiće pet odsto povišice, a ostali, zbog ukidanja Zakona o privremenom umanjenju penzija, od osam do 13,3 odsto više nego pre umanjenja.

Ministar za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja Zoran Đordevic za Javni servis kaže da ce svi penzioneri osetiti povećanje, kao i da je ukupan broj penzionera preko 1.700.000.

„Ono što je bitno – sredstva su obezbedena u budžetu za ovu i za sledecu godinu. Što se tice samog ukidanja Zakona koji je bio o privremenom umanjenju to je bilo 2,32 milijarde na mesečnom nivou, a za ovo povećanje od pet posto za ovaj deo penzionera koji to treba da primi za njih je 1,02 milijarde na mesecnom nivou“, istice Đordević.

On kaže da će 1.300 000 penzionera imati pet odsto povecanje u odnosu na septembarsku penziju.

„Kako to izgleda – tih milion penzionera kojima nije dirana penzija do 26.643 dinara, njima ce biti povecana pet posto. Onima do 34.003 dinara, kada se vrati posle ukidanja Zakona, pa razlika do pet posto, tako da ce biti pet odsto povecanje“, objasnio je Đorđević.

On je dodao da je to urađeno baš zbog toga što je bilo raznih kritika da ce biti urušen sistem, da ce to da uruši penzioni sistem.

„Upravo sa ovom merom mi nismo hteli da urušavamo sistem i izbegli smo tako nešto“, ističe ministar.

Na pitanje kolika je prosečna penzija u Srbiji nakon ove komplikovane racunice, uz tri povišice koje su isplacene, ove sada i istovremeno ukidanja Zakona o privremenom umanjenju penzija, Đorđević kaže da će ona biti 26.320 dinara, što je za oko 5,4 odsto više.

Upitan koliko naplata doprinosa utice na poboljšanje situacije u budžetu PIO Fonda, kaže da je u odnosu na neki raniji period, kada je bila dotacija iz budžeta i u iznosu od 48 odsto, danas je 29 odsto.

„To je jedan od razloga zašto smo povecali penzije. Kada gledamo naplatu doprinosa u odnosu na isti period prošle godine, ona je veca za nešto više od devet odsto i iznosi 29 milijardi“.

Na pitanje šta je u ovom trenutku izvesnije za penzionere – povišica ili jednokratna pomoc i kada to mogu da ocekuju, ministar kaže dsa se uskoro očekuje predlog Ministarstva finansija i da posle toga može da se vidi kako cemo u sledecu godinu i da li ima prostora u ovoj.

Kakav je odgovor na zahteve sindikata penzionera koji je tražio da se ukine Zakon o privremenom umanjenju penzija, a sada traži da se isplati deo penzija koji u meduvremenu nije uplacivan, ministar poručuje penzionerima da Vlada Srbije vodi racuna o njima.

„Svakako necemo komentarisati nešto što se nalazi pred sudovima i pred Ustavnim sudom, ali ono što ja dobijam kao informaciju je da PIO Fond uglavnom kada se pojavi na rocištima, presuduje se u korist PIO Fonda.

Ne bih voleo da to bude dodatni trošak našim penzionerima. Oni treba da veruju u Vladu Srbije, mislim da smo odgovornim radom u protekle cetiri godine to i dokazali“, zaključio je ministar.

(Tanjug)