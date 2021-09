Od lošeg vazduha u regionu umre 13.000 ljudi godišnje

BEOGRAD – Gradonacelnik Zoran Radojičic izjavio je danas da Evropska nedelja mobilnosti treba da skrene pažnju na urbanu mobilnost i uspostavljanje „zelene hijerarhije“ za smanjenje zagađenja, po kojoj su na prvom mestu pešaci, na drugom biciklisti, na trećem javni prevoz, a četvrtom električni autobili.

Nedelja mobilnosti, kojoj se Beograd pridužio zajedno sa 2.300 gradova Evrope, služi da podseća gradske uprave da je smanjenje zagađenja i povećanje održive mobilnosti moguće, ako se razvija prateća infrastruktura.

„Grad Beograd ima 100 kilometara biciklističkih staza i to nije dovoljno. Narednih godina povećaćemo izgradnju na 200 kilometara, a u strategiji urbane mobilnosti planiramo se za 10 godina izgradnju 500 kilometara biciklistickih staza“, rekao je Radojičić.

Stalna predstavnica Programa UN za razvoj u Srbiji Franisin Pikap upozorila je da je saobraćaj u gradovima drugi zagađivač kada je reč o efektima staklene bašte i o uticaju na klimatske promene.

Zato je podsetila da je u Beogradu u junu izmereno 39 stepeni – što je, kako je dodala, rekordna temperatura u poslednjih 100 godina.

„Zajedno moramo da preduzmemo korake da se sve to promeni, a to se odnosi i na to kakav saobraćaj koristimo“, rekla je Pikap i dodala da doprinos smanjenju zagađenja predstavlja i „pametna klupa“ sa zelenim algama prečišćivačima vazduha, ispred zgade Opštine Stari grad postavljena u saradnji sa srpskim naucnicima.

Direktor transportne zajednice u Srbiji Matej Zakonjšek rekao je da nedelja mobilnosti ima samo jedan cilj – promenu načina kretanja, što je kako je nagalsio i važno za zadravlje imajući na umu činjenicu da više od 13.000 ljudi u regionu godišnje umre ranije zbog lošeg vazduha.

Podsetivši na moto ovogodišnje manifestacije ‘Krećimo se održivo – ostanimo zdravi’, Zakonjšek je rekao da svi možemo dati doprinos zdravoj životnoj sredini i zdravlju tako što ćemo više pešačiti, koristiti javni prevoz i bicikle.

(Tanjug)

