Od sutra do kraja meseca izmene u radu linije 506

BEOGRAD – Od sutra do 31. jula doći ce do promena u radu linije 506, tokom izvođenja radova u Ulici Edvarda Griga, u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka okretnici „Resnik“, na delu od broja šest do raskrsnice sa Ulicom dr Aćima Medovića, uključujući i samu raskrsnicu.

Tako će vozila na liniji 506 u smeru prema okretnici „Resnik (Patin majdan)“ zbog zatvaranja raskrsnice Ulica Edvarda Griga i dr Aćima Medovića saobracati ulicama Edvarda Griga, Slavka Miljkovića, Milorada Jankovića Doce i dalje redovnom trasom.

(Tanjug)

