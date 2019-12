Od sutra nove linije BG voza, iz Lazarevca i Barajeva

BEOGRAD – Iz Lazarevca i Barajeva od sutra kreću nove linije Bg voza, najavljuje pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović i ističe da se to uklapa u zalaganja gradske uprave da svi stanovnici Beograda imaju jednake mogućnosti i da im budu dostupni svi delovi grada.

„Na ovaj način omogućićemo građanima Lazarevca da sa početne stanice iz te opštine do Vukovog spomenika dođu za 63 minuta, a do Ovče za 80 minuta. Sa stanice BAS-a do centra Lazarevca inače treba između 75 i 80 minuta, u najboljem slučaju, kad nema gužve. Tako da sve ovo znači veliki preokret, drugačiji način života i funkcionisanja, ali i novi koncept razvoja saobraćaja u gradu“, rekao je Mladenović za Prvu tv.

Kako je naveo, Bg voz prolazi kroz centar Barajeva, a obuhvata i Resnik, Rakovicu, prelazi preko Autokomande, dolazi do Vukovog spomenika, te od Pančevačkog mosta do Ovče. Ovo nije nova pruga, ona je postojala i ranije, ali prethodnoj vlasti to nije bilo u interesu, dodao je Mladenović.

Biće, kaže, šest polazaka svakog dana iz Lazarevca i šest polazaka iz Beograda ka Lazarevcu.

U 6 sati ujutru voz kreće iz Lazarevca to je prvi polazak, u 17. 40 sati iz Beograda ka Lazarevcu je poslednji polazak tokom dana, iz Beograda oko 4. 40 ujutru ka Lazarevcu i oko 17. 40 iz Beograda ka Lazarevcu.

„Po šest polazaka svakog radog dana u oba smera, vikendom i državnim praznicima četiri polaska. Imamo i kružnu autobusku liniju u Lazarevcu koja će omogućiti građanima da iz centra opštine dođu do Bg voza“, pojasnio je Mladenović.

Prema njegovim rečima, sve stanice su u nadležnosti Srbija voza i Infrastrukture železnice Srbije.

„Mi smo sa njima poslednjih meseci dobro sarađivali, imamo zajedničku Radnu grupu, i idemo ka tome da Beograd preuzme upravljanje stanicama, ali sigurno je da ćemo dizati nivo i kvalitet usluga na stanicama zajedno sa železnicama i da ćemo doći do toga da građani imaju osećaj da su negde u Evropi kada putuju vozom“, uveren je Mladenović.

(Tanjug)