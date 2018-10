Od sutra osetno hladnije, sa kišom, do 16 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti

umereno do potpuno oblacno, osetno hladnije, mestimicno sa slabom kisom, koja ce uvece i tokom noci na visokim planinama preci u sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 11 stepeni, a najvisa dnevna od 11 do 16 stepeni, saopštio je RHMZ.

Vise padavina se ocekuje uvece i tokom noci ka ponedeljku na jugu i

jugozapadu, gde ce na visokim planinama doci do stvaranja sneznog pokrivaca. Duvaće umeren i jak, severni i severozapadni vetar.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblacno, osetno hladnije, sa kratkotrajnom kisom tokom dana. Jutarnja temperatura biće oko 11, a najvisa dnevna oko 13 stepeni.

Prema izgledima za narednih sedam dana, do 28. okotobra, u ponedeljak će biti umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, a u ostalom delu mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. U utorak suvo uz delimicno razvedravanje. U sredu novo naoblacenje i zahladenje mestimicno sa kisom, na visokim planinama sa snegom uz jak severozapadni vetar.

U cetvrtak prestanak padavina i posetepeno razvedravanje i slabljenje vetra. Zatim suvo uz manji porast temperature.

(Tanjug)