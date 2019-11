Od sutra saobraćaj od Takovske

do Despota Stefana

BEOGRAD, 19. novembra (Tanjug) – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je večeras da će od sutra uveče biti puštena za automobilski saobraćaj ulica od Takovske do Bulevara despota Stefana.

„Danas se završavaju radovi na kolovozu u Ulici Džordža Vašingtona u delu od Takovske do Bulevara despota Stefana i ovaj deo ulice će već sutra uveče biti pušten za saobraćaj“, rekao je Vesić na RTS-u.

On je podsetio da će tako čitav potez četiri bulevara koji se rekonstruišu od Ruzveltove do Bulevara despota Stefana biti u saobraćaju.

Prema njegovim rečima, u naredne dve nedelje za saobraćaj će biti puštena i poslednja deonica od stotinak metara od Bulevara despota Stefana do Drinčićeve ulice i tada će saobraćaj biti pušten u svim ulicama u kojima se vršila rekonstrukcija.

Vesić je dodao da se očekuje da rekonstrukcija trotoara bude završena do kraja ove godine, najkasnije do polovine januara, zavisno od vremenskih uslova.

„Kada čitav posao bude završen, svi građani Beograda moći će da vide kako izgledaju nove rekonstruisane ulice 27. Marta, Kraljice Marije i Džordža Vašingtona i da uporede sa Ulicom cara Dušana, koja još nije rekonstruisana. Preko sedamdeset godina, niko nije hteo ništa da uradi na ovim ulicama i bilo je sramota kako su izgledale. Beograd zaslužuje da bude sređen i ponosan sam jer ovaj grad postaje svaki dan sve lepši i uređeniji“, rekao je Vesić.

Kako prenosi Beoinfo, on je dodao da će druga faza radova od Drinčićeve do Piarona de Mondezira i Tadeuša Košćuška biti realizovana od sredine aprila do kraja leta iduće godine.

Vesić je rekao i da će u naredne dve nedelje u tom kraju početi rekonstrukcija parka „Raše Popova“ koji se nalazi između ulica Knez Danilova i 27. Marta.

„Na tom platou koji izlazi na ulicu 27. marta decenijama su bili kiosci i nelegalni objekti koji su ogledalo vlasti pre nas. I to pored Skupštine grada da bruka bude veća. Mi smo na zahtev stanara uklonili kioske, uradili projekat parka i urbanog džepa i sada kreće rekonstrukcija. U tom parku biće postavljena skulptura Raše Popova“, rekao je Vesić

On je najavio da je će radovi na izgradnji Doma zdravlja u Borči početi u prvoj nedelji decembra.

Dodao je da će Grad Beograd do kraja godine da raspiše tender za projektovanje i izvođenje jarbola sa srpskom zastavom koji će se nalaziti na Ušću.

„Do kraja godine raspisujemo tender za izgradnju jarbola s velikom srpskom zastavom. Visina jarbola biće 80 metara i zastava će se videti iz mnogih delova našeg grada. Ponosni smo na ovaj projekat kao što smo ponosni na Beograd i Srbiju. Dok su Vučić i SNS na vlasti, u Beogradu i Srbiji će se vijoriti samo srpske zastave i vodiće se srpska politika“, istakao je Vesić.

(Tanjug)