Od sutra uveče snežni pokrivač, ponegde ledena kiša

BEOGRAD – U Srbiji će sutra uveče, tokom noći i u subotu, u većini krajeva biti formiran snežni pokrivač, od 5 do 10 cm. Više snega ocekuje se na severu i zapadu zemlje, a u subotu posle podne i na istoku, lokalno i više od 20 cm.

U centralnim i južnim predelima ponegde se ocekuje pojava kiše koja će se lediti na tlu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sutra će u Srbiji biti oblačno, mestimicno sa snegom koji će uveče i tokom noći zbog kratkotrajnog porasta temperature u južnim i centralnim predelima prelaziti u kisu koja ce se ponegde i lediti pri tlu.

Na severu Srbije pre podne suvo uz postepeno naoblacenje, posle podne oblacno sa snegom. Formiranje manjeg snežnog pokrivaca ocekuje se na severu i zapadu zemlje.

Vetar slab i umeren jugoistocni, krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju u pojačanju. Jutarnja temperatura od -5 do 0 C, najviša dnevna od 0 do 6 C.

U Beogradu će sutra biti oblacno, posle podne, uvece i nocu sa snegom uz formiranje manjeg sneznog pokrivaca.

Vetar slab do umeren jugoistocni. Jutarnja temperatura oko -1 C, najvisa dnevna oko 1 C.

Izgledi vremena u Srbiji za nedeklju dana – do 21. decembra:

Oblacno i hladno. U subotu uz formiranje i povecanje sneznog pokrivaca, samo ce na jugu i jugoistoku padati kisa koja ce se ponegde lediti pri tlu, a uvece se ocekuje prelazak kise u sneg.

U nedelju prestanak snega i kratkotrajno razvedravanje i to prvo na zapadu zemlje. Zatim do kraja perioda vrlo hladno, ujutru slab i umeren mraz, dnevna temperatura oko 0 C, u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje slabog snega.

(Tanjug)