Održana edukativna radionica Reci ne radu na crno u Pirotu (VIDEO)

Edukativna radionica u okviru projekta „Reci ne radu na crno“ organizovana je danas u Pirotskom upravnom okrugu, a ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević najavio je da će do kraja godine biti organizovano još osam radionica širom Srbije.

Djordjević je kazao da ta radionica pomaže u borbi protiv sive ekonomije, ali i da se većom naplatom poreza i doprinosa više ulaže u bolje uslove života gradjana.

On je podsetio da je prva radionica organizovana u Pančevu i da je projekat koji realizuje njegovo Ministarstvo u interesu „države, radnika, poslodavaca i svih onih koji se pridržavaju zakona“.

Vršilac dužnosti direktora Inspektorata za rad Stevan Djurović rekao je da je taj Inspektorat prošle godine otkrio više od 22.000 ljudi koji su „radili na crno“, a njih 94 odsto nakon toga je zasnovalo stalni radni odnos.

Prema njegovim podacima, ove godine je za 20 odsto manje neprijavljenih radnika, što je rezultat stalnih kontrola i izmena Zakona o radu.

„Otkrivamo dosta neregistrovanih subjekata. Prošle godine bilo ih je 769, a u prvih šest meseci ove godine, u odnosu na isti period prošle godine više ih je 86 odsto“ izjavio je Djurović.

Najviše neprijavljenih radnika je u gradjevinarstvu, pa je u prethodnih pre mesec dana na gradilištima otkriveno 388 neprijavljenih radnika i sedam neregistrovanih firmi.

„Neprijavljenih firmi ima u svim oblastima – u gradjevinarstvu, industriji, ugostiteljstvu, ima i neprijavljenih dečijih vrtića“, kazao je Djurović.



Inspektorat je za prvih šest meseci ove godine naplatio 112 miliona dinara na osnovu podnetih zahteva za prekršajni postupak,a veliki gradovi prednjače po broju neprijavljenih radnika.

On je ukazao na to da 30 odsto zahteva za pokretanje prekšajnih postupaka, zabrane rada ili drugih zahteva koje pokrenu inspektori rada zastari i dodao je to potrebno promeniti da bi bila efikasnija država.

