Omladina Novog DSS-a blokirala prelaz Jarinje, uoči primene Zakona o strancima

Predstavnici Omladine Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) i građani blokirali su danas oko 16 časova administrativni prelaz Jarinje ka Kosovu i Metohiji, sa strane centralne Srbije.

Kako prenosi portal Nova.rs, policija je formirala kordon na nekoliko desetina metara od samog prelaza, a u okolnim kombijima se nalaze jake policijske snage.

Protest Omladine Novog DSS-a počeo je u 12.44 u Raški, odakle su članovi te stranke i građani koji su im se pridružili pešačili do Jarinja (oko 12 kilometara).

Plan je, kako je najavljeno, da administrativni prelaz bude blokiran do 18 časova.

Protest se održava uoči primene Zakona o strancima na Kosovu.

(Beta)

