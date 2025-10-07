Oprez! Novi soj COVID-a hara Srbijom ove jeseni – brže napada, a 3 simptoma se najčešće ignorišu

Ako vas ovih dana muči neobjašnjiv umor, grebanje u grlu i povremena vrtoglavica – moguće je da ste pokupili novi soj Covida koji se širi Srbijom. Ova varijanta virusa napada brže, a mnogi ignorišu prve signale misleći da je obična jesenja prehlada.

Zašto se novi soj Covida širi brže?

Zato što se lakše prenosi i ima kraći inkubacioni period. Ljudi se zaraze i prenesu virus drugima pre nego što shvate da su bolesni.

Ovaj soj se „lepi“ za svakodnevne situacije – gradski prevoz, škole, kancelarije, čak i kratki susreti u prodavnici.

Koji su simptomi koje najčešće ignorišemo?

Tri simptoma se najčešće previdi jer ne deluju „dramatično“:

1. Blaga vrtoglavica – često se pripisuje umoru ili niskom pritisku.

2. Grebanje u grlu bez kašlja – ljudi misle da je od suvog vazduha.

3. Neobjašnjiv umor – čak i nakon dobrog sna, telo je „teško“.

Ovi signali se javljaju pre klasičnih simptoma poput temperature ili kašlja.

Kako da se zaštitim ako ne znam da sam zaražen?

Primenite pravilo „bolje sprečiti nego lečiti“:

Nosite masku u zatvorenom, čak i ako niko drugi ne nosi. Perite ruke čim uđete u kuću. Izbegavajte zatvorene prostore bez ventilacije. Ako osetite bilo koji od tri simptoma – odložite druženja i pratite stanje 48h.

Da li treba da se testiram ako imam samo blage simptome?

Da. Novi soj se pokazao kao „tihi prenosilac“. Testiranje na vreme može sprečiti širenje u porodici, na poslu, među prijateljima.

Suština u tri reči: ne ignoriši signale

Novi soj se širi brže nego prethodni.

Tri simptoma se često ignorišu: vrtoglavica, grebanje u grlu, umor.

Ako ih osetite – pauzirajte, testirajte se, zaštitite druge.

Ne čekajte da se pojavi temperatura – reagujte ranije.

Ovo nije panika, već podsetnik da slušamo svoje telo. Jesen je vreme kad se sve meša – virusi, alergije, umor – ali novi soj Covida ne prašta nepažnju.

Proveri sebe pre nego što odeš na kafu.

