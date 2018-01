Oprez zbog magle i moguće poledice

U Srbiji će tokom jutra magla smanjivati vidljivost po kotlinama i duž rečnih tokova, pa se vozačima savetuje da vožnju prilagode uslovima na putu saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Oprez vozača savetuje se i preko planinskih prevoja Popadija, područje Majdanpeka, preko prevoja Čestobrodica, Tresibaba i na podrručju Crnog Vrha.

Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima Srbije putnička vozila zadržavaju se do 30 minuta.

Prema informacijama JP „Putevi Srbije“ nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Do 3. februara od 7 do 16 časova trajaće radovi na sanaciji kolovoza, na delu Obilaznice oko Beograda, od petlje „Novi Banovci“ do „Bubanj potoka“ u oba smera.

(Beta)