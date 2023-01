Organizacija za narodnu umetnost-folklor i ansambl sa Krfa u Beogradu

BEOGRAD – Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović ugostila je danas u zdanju Starog dvora Organizaciju za narodnu umetnost-folklor – IOF i njihove kolege folklorni ansambl iz mesta Sinjes sa Krfa.

Vesna Vidović je rekla da ostrvo Krf za Srbe ima poseban emotivni i istorijski značaj, saopšteno je iz gradske uprave.

„Na pomen Krfa setimo se naše istorije. Naša vojska, naša cela država bila je smeštena na Krfu i tadašnje vlasti su ustupile zgradu Narodnog pozorišta kako bi to bila Skupština Republike Srbije, te su ustupili i hotel za našu vladu. U istoriji nijedna država to nije učinila za drugu državu. To je dalo snagu našoj državi da se povrati i da bude na teritoriji gde se i danas nalazimo“, naglasila je zamenica gradonačelnika.

Ona je gostima sa Krfa poželela dobrodošlicu u Beograd i poručila im da je to njihova druga, te da se osećaju kao da su u svom gradu.

Zamenik gradonačelnika Krfa Janis Joanis je rekao da je zadovoljstvo biti u Beogradu, te podsetio na prijateljstvo srpskog i naroda sa Krfa.

Organizacija za narodnu umetnost-folklor – IOF ima više od dve decenije dugu saradnju sa ansamblom sa Krfa koja se ostvaruje kroz međusobne posete i učešća na festivalima u Beogradu, Krfu i drugim gradovima u Evropi.

Poslednja poseta grčkog ansambla Beogradu bila je povodom obeležavanja stogodišnjice dolaska srpske vojske na Krf.

U Starom dvoru danas su se ansambli predstavili prigodnim programom, igrama iz njihovog programa, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

