Oštre mere Srbije: zabrana ulaska pripadnicima klanova iz Crne Gore

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da neće dozvoliti da Srbija bude poligon za obračun dva najjača klana iz Crne Gore i da će biti zabranjen ulazak u našu zemlju onima za koje se smatra da mogu da ugroze bezbednost Srbije.

PodgoriaStefanović je to rekao odgovarajući na pitanje da li postoji opasnost da se obračuni crnogorskih kriminalnih klanova „preliju“ u Srbiju.

On je ukazao na to da MUP intenzivno prati situaciju na terenu i dešavanja u Crnoj Gori, razmenjuje informacije sa kolegama iz te zemlje i preduzima sve mere na terenu kako se ne bi dozvolilo da na našoj teritoriji dođe do izvršenja teških krivičnih dela.

Kako je istakao, neće dozvoliti da Srbija bude poligon za obračun dva najjača klana iz Crne Gore.

„Zabranićemo ulazak u našu zemlju jednom broju lica za koja smatramo da mogu da ugroze bezbednost i nastavićemo sa snažnim represivnim akcijama, kojima ćemo poslati jasnu poruku da takva lica nisu dobrodošla na teritoriji Srbije“, naveo je ministar.

Stefanović je, komentarišući stavove pojedinih opozicionih stranaka o Kosovu i Metohiji, rekao da je jasno da postoje dve grupe opozicionih političkih stranaka koje su očigledno pod ogromnim uticajem različitih zapadnih ambasada i država, a da je suština njihovih poruka ista.

„Jedni kažu da Srbija treba da dobije sve, i pošto je jasno da je to nemoguće, oni u stvari kažu da Srbija ne treba da dobije bilo šta. Porukom da treba da tražimo sve, oni se lažno dodvoravaju građanima i smanjuju šanse naše zemlje da se izbori za Kosovo i Metohiju, jer je potpuno jasno da nismo u poziciji da dobijemo sve“, naveo je on.

Kako kaže, druga grupa stranaka tvrdi da predsednik Aleksandar Vučić treba da potpiše saglasnost da Kosovo bude nezavisno, a da Srbija ne dobije ništa u tom procesu.

Nakon toga, podvlači, Vučića bi optužili da je izdajnik i vodili kampanju protiv njega, zato što je sproveo ideju upravo njihovih stranaka, a Srbija i u tom slučaju ne bi dobila ništa.

„Očigledno je da imamo snažan uticaj zapadnih ambasada na političke stranke koje se oglašavaju na temu Kosova, a jedina politika im je da Srbija ne dobije ništa“, naveo je ministar.

Stefanović je rekao da je jedina nada Srbije da nastavi da se ponaša odgovorno, jača ekonomiju i svoje snage bezbednosti i pruži podršku politici Aleksandra Vučića, koja, ističe, garantuje da neće biti novog stradanja Srba, ni njihovog ubijanja, ni proterivanja.

(Tanjug)