Otac ubijenog dečaka: Očekivali smo da će Vučić da nam saopšti istinu o zločinu u 'Pandi'

Lazar Obradović, otac Ivana Obradovića, ubijenog 1998. godine u pećkom kafiću „Panda“, rekao je danas da roditelji šestoro ubijenih dečaka već 24 godine pokušavaju da dođu do istine „do koje očigledno ne možemo da dođemo“.

Obradović je kazao da su roditelji uputili otvoreno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer su više puta u zvaničnoj formi „uzalud“ tražili prijem na Andrićevom vencu.

„Mi smo očekivali posle više od 10 pokušaja da nas predsednik primi. Sve ove 24 godine pokušavamo da dođemo do istine do koje očigledno ne možemo doći“, rekao je Obradović za TV N1.

On je podsetio da je Vučić 11. januara izjavio da će primiti porodice do kraja januara, ali to se nije desilo.

„Čekali smo i ovaj mesec, ni to se nije desilo… Zato smo uputili otvoreno pismo, očekujući da će konačno da nas primi, da će nam reći koja su njegova saznanja, jer je pre 10 godina decidno rekao da zna šta se desilo i ko je to uradio… Pozivamo i javnost i institucije da nam konačno kažu šta se desilo te noći“, istakao je Obradović.

Naglasio je da je čudno da se za više od 24 godine saznanja porodica ubijenih ne pomere s mrtve tačke, da „plivaju u mraku sve ove godine“.

„Nemam objašnjenja, ako neko izađe s decidnom tvrdnjom da sigurno zna šta se desilo, za očekivati je i da nam saopšti… Manje će nas boleti ta istina od onog što se već desilo, bilo kakva da je ta istina, za koju sumnjamo da nisu to uradili Albanci, nego neko drugi, a mogu da budu naše službe, ne znam ko… Očekujemo da nam se to kaže“, istakao je Obradović.

Roditelji šestoro mladića koji su 14. decembra 1998. godine ubijeni u pećkom kafiću „Panda“, uputili su otvoreno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću s molbom da ih primi na razgovor i da im saopšti sva saznanja o tome ko je naredio, organizovao i ubio njihovu decu.

U kafiću „Panda“, gde su se okupljali pećki gimnazijalci, 14. decembra 1998. dve maskirane osobe su rafalima iz automatskih pušaka ubili Ivana Obradovića (15), Vukotu Gvozdenovića (16), Svetislava Ristića (18), Zorana Stanojevića (18), Ivana Radevića (24) i Dragana Trifovića (18), teško su ranili Vlada Lončarevića (18), a lakše Mirsada Šabovića (34) i Nikolu Rajovića (18).

Sve do 28. decembra 2013. porodice ubijenih dečaka i javnost su bili uvereni da su taj zločin počinili pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Međutim, tadašnji prvi potpredsednik Vlade Srbije i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, Aleksandar Vučić, u emisiji „Teška reč“ na TV Pink je rekao: „Zločin u ‘Pandi’ nisu počinili Albanci kako smo to do sada verovali. Javnost će biti zgrožena kada se bude otkrila istina“.

Vučić je kasnije rekao novinarima da je gotovo siguran da zna šta se desilo u „Pandi“, ali da „ne postoje dokazi“ i da istražni organi Srbije ne mogu da se „ponose“ kako su sproveli istragu.

Nekoliko dana posle masakra, policija je uhapsila grupu lokalnih Albanaca za koje je rečeno da su organizovali napad na „Pandu“.

Nikola Šainović, tada potpredsednik savezne vlade zadužen za Kosovo i Metohiju, saopštio je da je „slučaj ‘Panda'“ rešen.

„Ja sam tada rekao da je ‘slučaj Panda’ rešen, jer mi je tako kazala policija“, rekao je Šainović ranije za Betu.

Bivši načelnik pećkog SUP-a Boro Vlahović rekao je ranije za dnevni list „Danas“, da je za „slučaj ‘Panda'“ bila nadležna Služba državne bezbednosti, pošto se radilo o krivičnom delu terorizma, a što „nije isključivalo i rad javne bezbednosti“ na otkrivanju izvršilaca.

„Mi iz javne bezbednosti intenzivno smo radili na otkrivanju izvršilaca, ali kada su pripadnici Državne bezbednosti posle nekoliko dana uhapsili grupu Albanaca za koje je rečeno da su organizovali i izvršili zločin u kafiću ‘Panda’, javna bezbednost je prestala s operativnim radom na tom slučaju. Kad Državna bezbednost nešto preuzme da radi i kad saopšti da je slučaj rešen, nije praksa da javna bezbednost nastavlja sa radom na tom istom slučaju“, objasnio je Vlahović koji je sasušan u Tužilaštvu za organizovani krimiinal (TOK) u Beogradu, gde se i vodi istraga o masakru u „Pandi“.

Grupa uhapšenih Albanaca je posle nekoliko meseci provedenih u pritvoru u Leskovcu oslobođena, jer nije bilo nijednog dokaza da su učestvovali u zločinu.

(Beta)

