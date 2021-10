Ovog vikenda u Beogradu virtuelna obuka za očuvanje Dunava

BEOGRAD – Virtuelna radionica „Dunav plus Laboratorija za vodu“, koja se održava u sklopu projekta „Dunav za mir“ realizovaće se od 1. do 3. oktobra, a organizator i predstavnik Medijskog edukativnog centra Miomir Raičević kaže da im je cilj da mladi iz dunavskog regiona svojim idejama pomognu da Dunav između Crne planine i Crnog mora bude čist i plav.

Međunarodna hibridna radionica „Dunav plus Water Inovation Lab“ održaće se online zbog epidemiološke situacije u IN centru u Beogradu, a u okviru nje će mladi od 18 do 35 godina, lideri iz podunavskih zemalja predstaviti inovativne ideje iz oblasti ekologije i očuvanja voda.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.