Pacoli: Spreman sam da ponudim privatni avion za Šakiru

Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli izjavio je da ne veruje da će kolumbijska pevačica Šakira doći na Kosovo da besplatno nastupi na otvaranju mosta na Ibru, ali da je spreman da joj za tu priliku ponudi svoj privatni avion, prenosi portal KosSev (kossev.info).

On je u intervjuu za prištinski portal Insajderi (insajderi.com) kazao da ne veruje da će doći do koncerta „jer to sve košta“, ali je iztrazio spremnost za saradnju sa donatorima kako bi se omogućio njen dolazak na Kosovo.

„Čak i ukoliko pevačica odluči da dodje besplatno, ima puno troškova kojima treba da se pokrije njen menadžment, računajući i orkestar i svo neophodno osoblje. Putovanje neće biti veliki problem, kao što sam i za (pevačice) Ritu Oru (i Dua Lipu) bio spreman da ponudim putovanje privatnim avionom“, rekao je Pacoli.

Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri je najavio da je moguće da će Šakira nastupiti na otvaranju mosta na Ibru, da joj je zvaničan poziv upućen i da se očekuje odgovor njenog menadžera.

(Beta)