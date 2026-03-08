Pavlić (Kreni-promeni): Žene u Srbiji neretko slabije plaćene od muškaraca, to nije slučajnost

Koliderka pokreta Kreni-promeni Marina Pavlić izjavila je danas, povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, da žene u Srbiji i dalje često rade više, ali da su posebno u privatnom sektoru neretko slabije plaćene od muškaraca.

„Iako su često obrazovanije i kvalifikovanije, mnoge žene i dalje osećaju pritisak da pristanu na manje – manju platu, manje prilika i manju vidljivost u javnom i profesionalnom životu“, navela je Pavlić u saopštenju.

Kako je navela, takva situacija nije slučajna, već je posledica dugotrajnog uticaja društvenih obrazaca.

„To nije slučajnost, već posledica duboko ukorenjenih društvenih obrazaca koji ženama nameću veću odgovornost za brigu o porodici i očekivanje da svoje ambicije stave u drugi plan. Takvi obrasci ne ograničavaju samo žene – oni usporavaju razvoj čitavog društva“, ocenila je Pavlić.

Naglasila je da 8. mart mora da bude više od simboličnog obeležavanja, „cveća i čestitki“, već da mora biti podsetnik da ravnopravnost nije završena borba, već zadatak koji društvo tek treba da ispuni.

Prema njenim rečima, društvo u kojem žene imaju jednake šanse za rad i napredovanje jeste društvo koje je pravednije i snažnije.

„Društvo u kojem žene imaju jednake šanse za rad i napredovanje jeste društvo koje je pravednije, slobodnije i snažnije za sve. Zato je 8. mart poziv da nastavimo da gradimo Srbiju u kojoj žene neće morati da pristaju na manje – ni u platama, ni u prilikama, ni u poštovanju koje zaslužuju“, kazala je Pavlić.

(Beta)

