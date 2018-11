Počela rekonstrukcija Karađorđeve ulice, rok 425 dana

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić Tanjugu je rekao da je rekonstrukcija Karađorđeve ulice počela danas i da će posao trajati 425 dana.

On je naveo da će biti rekonstruisana kompletna Karađorđeva ulica, od Brankovog mosta do Beogradske tvrđave, kao i Savski kej u istom potezu.

„Već smo uspeli da uklonimo železničke šine, u sredini će biti tramvajski saobraćaj…biće urađene nove trake za prolaz automobila, biće uređeni trotoari, a savsko šetalište će biti uređeno od Beogradske tvrđave do Brankovog mosta, na isti način na koji je uređena Sava promenada“, pojasnio je Vesić.

Vrednost posla je 712 miliona dinara, a Vesić kaže da je siguran da će biti urađen na najbolji mogući način, te da će građani biti zadovoljni kada kompletna rekonstrukcija bude završena.

„Rekonstrukcijom Karađorđeve ulice mi nastavljamo rekonstrukciju Savamale“, rekao je Vesić i naveo da je Beogradska zadruga obnovljena, da se kreće sa rekonstrukcijom hotela „Bristol“, te da će biti rekonstruisana i Savska ulica sa Savskim trgom.

Osim toga, dodao je, do marta, aprila sledeće godine biće završena pasarela koja povezuje Kalemegdan sa Savskim kejom.

„Na taj način rekonstruišemo čitav taj kraj, spuštamo Beograd na reke i pokazujemo da dosledno sprovodimo našu politiku u kojoj građane Beograda i Beograd približavamo našim rekama“, dodao je Vesić.

Gradski urbanista Milutin Folić je rekao da će deo od Brankovog mosta do Beton hale biti uređen u duhu nove „hijerarhije“ u saobraćaju.

Podsetivši da će pešačku pasarelu od Kalemegdana do Savskog pristaništa krasiti skulptura, on je za Tanjug najavio da će skulpture biti postavljene i na prostoru od Brankovog mosta do Beton hale.

„Jedan od predloga je da se na tom prostoru postavi jedna velika skulptura poznatog jugoslovenskog skulptora Dušana Džamonje i još jedna kod postamenta Brankovog mosta“, rekao je Folić i dodao da je želja da se postavljenjem skulptura savremene umetnosti podigne kvalitet javnog prostora i Beograđanima približi umetnost.

(Tanjug)