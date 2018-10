Počeo postupak vrednovanja rada sudija na stalnoj funkciji

BEOGRAD – Visoki savet sudstva otpočeo je postupak redovnog vrednovanja rada sudija na stalnoj sudijskoj funkciji, kao i predsednika sudova, radi utvrđivanja jedinstvene ocene rada za ceo period vrednovanja.

Kako je objavljeno u informaciji na sajtu VS S, vrednovanje rada se vrši na osnovu Zakona o sudijama i primenom Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova i to za period od 1. jula 2015. godine do 30. juna 2018. godine.

Vrednovanje rada sprovode Komisije VS S, čiji je spisak objavljen na sajtu VS S.

Ove godine biće vrednovan rad sudija na stalnoj sudijskoj funkciji, koji se na toj funkciji nalaze duže od tri godine.

Iz postupka vrednovanja biće izuzete: sudije koje su u toku 2018. godine napredovale na višu funkciju, sudije za koje je tokom 2018. godine utvrđena ocena u postupku vanrednog vrednovanja, predsednici sudova koji su navršili radni vek i ostali da rade do isteka funkcije predsednika suda, a kojima funkcija ističe do 31.12.2019. godine.

Takođe i sudije koje zbog obavljanja neke druge dužnosti privremeno ne vrše sudijsku funkciju, kao i izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija.

Da bi se sproveo postupak vrednovanja, VS S navodi da su sudske uprave osnovnih, prekršajnih i viših sudova dužne da nadležnim komisijama V S S-a dostave spiskove sudija koji podležu obavezi vrednovanja.

Za sudije apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, Upravnog suda i prvostepenih privrednih sudova, Visoki savet sudstva je već dostavio spiskove za vrednovanje, s tim što će iz njih biti izuzete sudije za koje postoje razlozi koji su već navedeni.

Sudske uprave su dužne da po nalogu nadležne komisije pripreme materijal za vrednovanje, shodno članovima 33. i 34. Pravilnika, omoguće sudiji čiji se rad vrednuje da izvrši uvid u materijal i eventualno stavi primedbe, pa da nakon ažuriranja materijal dostave nadležnim komisijama.

Komisije će prilikom sprovođenja postupka vrednovanja obaviti razgovor sa sudijama čiji se rad vrednuje i izvršiti vrednovanje po svakom od propisanih kriterijuma za ceo period vrednovanja, a potom utvrditi jedinstvenu ocenu rada za ceo period vrednovanja, navodi VS S.

Sudije čiji je rad bio vanredno vrednovan u ovom periodu, treba da dostave primerak odluke kojom im je bila utvrđena konacna ocena rada, sudskim upravama svojih sudova ili nadležnoj komisiji.

Spisak članova nadležnih komisija nalazi se na sajtu Visokog saveta sudstva u rubrici „vrednovanje“.

Nadležnost komisija određena je prema rangu, vrsti i sedištu suda za koji je sudija izabran odnosno u koji je premešten.

Ove komisije su nadležne i za sudije koje su privremeno upućene u neki drugi sud, navodi se na sajtu VS S.

