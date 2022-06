Počeo protest ispred Fijatove fabrike u Kragujevcu

Nekoliko stotina radnika okupilo se jutros u 7.00 sati ispred ulaza Fijatove fabrike automobila u Kragujevcu, u znak protesta što je kompanija nastavila da ih poziva na izjašnjavanje o socijalnom programu, iako je nakon razgovora predstavnika zaposlenih sa premijerkom Srbije Anom Brnabić najavljeno da će taj proces biti zamrznut 20 dana.

Radne uniforme nose samo predstavnici sindikata i nije blokiran ulaz u fabriku kako je ranije bilo najavljeno.

Predsednik sindikata „Nezavisnost“ u Fijatovoj fabrici Igor Andjić je novinarima rekao da su se okupili ispred ulaza jer su nezadovoljni time što je kompanija „već prvog dana prekršila dogovor da zamrzne izjašnjavanje radnika o socijalnom programu dok traju pregovori“.

On je rekao da su radnici „ogorčeni postupkom kompanije koja je pokazala da ne poštuje državu“, ali da se odustalo od blokade ulaza u fabriku jer im je preneta poruka iz Vlade Srbije „da ne organizuju blokade do ponedeljka“, i da će se do tada „tražiti rešenje za ovo pitanje“.

U Fijat Krajsler automobili fabrici u Kragujevcu 1.541 od 2.016 zaposlenih je proglašeno za višak i ponudjeno im je odlazak u inostranstvo na dve godine ili isplata otpremnina. U fabrici Fijat plastik 90 odsto zaposlenih proglašeno je za višak, a njima su ponudjeni isti uslovi.

(Beta)

