Pojačane kontrole poljoprivredne inspekcije zbog paljenja

BEOGRAD – Poljoprivredna inspekcija je pojačala mere nadzora zbog učestalih pojava spaljivanja ostataka posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Angažovani su svi poljoprivredni inspektori zaduženi za ovu oblast na celoj teritoriji Srbije, a Sektor poljoprivredne inspekcije upozorava i apeluje da građani ne spaljuju ostatke posle žetve useva.

Pojačane kontrole se sprovode i nastaviće se u saradnji sa drugim organima što podrazumeva nadzor i van radnog vremena i neradnim danima, ističe se u saopštenju.

Od juče inspekcija sa pripadnicima MUP-a radi obuhvatnijeg i delotvornijeg inspekcijskog nadzora sprovodi zajedničke mere pregleda zemljišta na kojem se vrši spaljivanje organskih ostataka i identifikovanja lica koja vrše to spaljivanje.

Za parcele na kojima je utvrđeno spaljivanje proveravaju se podaci o vlasništvu, površini radi podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Ako je parcela upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) dodatno se podnosi inicijativa Upravi za trezor koja određuje pasivan status poljoprivrednom gazdinstvu.

Tokom trajanja perioda pasivnog statusa, poljoprivredno gazdinstvo ne može da ostvaruje podsticajna sredstva na koja bi imalo pravo po posebnim propisima.

Činjenica je da je spaljivanje većeg obima i da vremenske prilike pogoduju širenju požara te da se izaziva opasnost ne samo za imovinu većeg obima već i živote ljudi.

Takvo izazivanjem opšte opasnosti predstavlja krivično delo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i to je razlog što su organizovane koordinirane kontrole sa drugim državnim organima.

Za spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu zaprećena je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice, od 25.000 do 250.000 dinara za preduzetnika i od 100.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice.

