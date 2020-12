Polemika Veljanovskog i Nikodijevića o Tijaniću

BEOGRAD – Odluku o imenovanju ulica u Beogradu obeležila je polemika šefa odborničke grupe „Građanski demokratski forum – inicijativa žena Srbije“ Radeta Veljanovskog i predsednika gradskog parlamenta Nikole Nikodijevića, nakon što je Veljanovski rekao da Aleksandar Tijanić ne zaslužuje da dobije ulicu.

Veljanovski je rekao da je Tijanić radio za svaku vlast i da je “školski primer osobe koja ne bi smela da pređe prag javnog servisa, a kamoli da bude generalni direktor”.

Nikodijević je rekao da je RTS-u “svanulo” dok je Tijanić bio njegov direktor i poručio Veljanovskom da je u svom govoru dodao „dozu ličnog“.

Veljanovski je to negirao, navodeći da je Tijanić dobro znao šta on misli o njegovom radu.

“Nadam se da mi niko neće zameriti što govorim o čoveku kojeg više nema, jer dok je Aleksandar Tijanić bio živ i te kako smo imali prilike da razgovaramo o ovome. Nema ničeg ličnog, on je znao šta mislim o njegovom radu“, rekao je Veljanovski.

Odbornici gradskog parlamenta danas su usvojili odluku da deo Ulice Španskih boraca 12, 14, 14a, 16 i 18 na Novom Beogradu promeni ime u Ulicu Aleksandra Tijanića.

(Tanjug)

