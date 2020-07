Popunjenost vozila u proseku oko 50 odsto,putnici nose maske

BEOGRAD- Popunjenost vozila javnog gradskog prevoza u Beogradu je u proseku oko 50 odsto, a u proseku više od 90 odsto putnika koristi zaštitne maske, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz kao rezultat današnjeg snimanja popunjenosti vozila i poštovanja epidemioloških mera.

Od šest do sedam sati jutros popunjenost je bila između 30 i 40 odsto, od sedam do osam sati između 60 i 80 odsto, a od osam do devet ponovo opada broj putnika na oko 30 odsto.

(Tanjug)

