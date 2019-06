Poreska uprava: Porez se ne plaća na isplate na prevoz

BEOGRAD – Kako Tanjug saznaje, Poreska uprava Republike Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, imajući u vidu mišljenje Ministarstva finansije br. 011-00-12/2019-4 od 01. februara 2019. godine a koje se tiče kupovine mesečnih karata za prevoz.

U odgovoru Poreske uprave Republike Srbije kaže se da je “članom 18, stav 1, tačka Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.914,00 dinara mesečno (neoporeziv iznos troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada koji je u primeni u periodu od 01.02.2019. do 31.01.2020. godine)”.

“Saglasno mišljenju Ministarstva finansija broj 011-00-12/2019-04 od 01.02.2019. godine, poslodavci – poreski obveznici, dužni su da za isplate izvršene zaposlenima, na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila i sl. na osnovu kojih, u kontroli dokazuju da predmetne isplate, zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada”, kaže se u odgovoru Poreske uprave Republike Srbije.

Poreska uprava navodi da je poslodavac obavezan da “svojim opštim aktom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, kao i ugovorom o radu, bliže uređuje prava zaposlenog na isplatu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada kao što su visina naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada uzimajući u obzir udaljenost mesta stanovanja zaposlenog od mesta rada, na koji način će zaposlenima biti nadoknađeni troškovi prevoza, na primer: kupovinom mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju ili isplatom novčanog iznosa u visini mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, i td. pri čemu je neophodno da poslodavac za isplaćene troškove prevoza zaposlenima poseduje dokaze da isti, zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, kao što su: računi za kupovinu mesečnih preplatnih karata, dnevnih karata ili karata za jednu vožnju u javnom pervozu, fiskalni isečci i računi za gorivo na ime primaoca naknade, u slučaju korišćenja sopstvenog vozila”.

U Privrednoj komori Srbije potvrđeno je Tanjugu da je komora ovaj odgovor Poreske uprave Republike Srbije prosledila privrednim subjektima, članicama Privredne komore, kako bi pravilno primenjivali Zakon o porezu na dohodak građana.

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević izjavio je za Tanjug da je “Grad Beograd upoznat sa odgovorom Poreske uprave Privrednoj komori Srbije” i pozvao je sve “kompanije sa sedištem u Beogradu da poštuju Zakon o porezu na dohodak građana i mišljenje Ministarstva finansija i zaposlenima uplaćuju mesečne karte za prevoz ili da troškove za isplatu novca na ruke pravdaju verodostojnim dokumentima, u skladu sa zakonom”. ”Grad Beograd svakodnevno prima prijave zaposlenih da pojedini poslodavci ne plaćaju zaposlenima mesečne karte za javni prevoz. Od 1. juna podnosićemo prijave Poreskoj upravi protiv tih poslodavaca”, izjavio je Vasiljević.

(Tanjug)