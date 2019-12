Poskupljuju cigarete od januara?

Cigarete bi trebalo da poskupe za deset dinara po paklici, a razlog je uvećanje spečifične akcize.

Ovaj namet će biti uvećan za dinar i po, pa će država po ovom osnovu od Nove godine uzimati proizvođačima 73 dinara po paklici umesto dosadašnjih 71,5 dinara.

To je norma koja je predviđena akciznim kalendarom koji je usvojen 2017. godine i važi do juna 2020. To podrazumeva da se dva puta godišnje uvećava spečifična akciza.

Uz nju se na cenu cigareta zaračunava i proporcionalna akciza od 33 odsto cene, a na sve to se dodaje i PDV.

Neke duvandžije su već podnele zahtev Vladi za poskupljenje, a gotovo je izvesno da će uskoro tim putem krenuti i ostali.

Po ovom sistemu akcize će se obračunati i u junu naredne godine, a nakon toga mora da se usvoji novi akcizni kalendar, piše Kurir.

„Treba da se zna da Srbija ima obavezu da se do početka 2021. godine uskladi sa standardima EU koji propisuju da visina minimalne akcize treba da bude 90 evra na 1.000 cigareta“, rekao je sagovornik iz Vlade Srbije.

Gotovo je izvesno, dodao je, da taj standard neće moći da se ispuni do januara 2021. godine. U svakom slučaju tražiće se novo rešenje, ali ona neći ići na štetu proizvođača duvana.

Duvandžije nisu hteli zvanično da govoire o povećanju cene, ali su nezvanično rekli da bi bez njih bili na rubu isplativosti proizvodnje.