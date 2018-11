Postavljen krov na novoj zgradi nemačke ambasade

BEOGRAD – Grubi radovi na novoj zgradi Ambasade Nemačke u Beogradu završeni su danas postavljanjem krova, a objekat, čija je izgradnja počela u junu, trebalo bi da bude završen do sredine 2020. godine.

Izgradnja novog objekta ambasade koštaće 19,5 miliona evra, a generalni izvođač radova je kompanija „Građevinar“ iz Beograda.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je postavljanje kamena temeljca za zgradu nove ambasade bio njegov prvi zadatak kada je postao gradonačelnik, te istakao da je srećan što radovi tako brzo napreduju.

„To je dokaz da dobra organizacija i planiranje dovode do dobrog rezultata . Postoji izreka, za koju mislim da je nemačka, da je provera iznad poverenja i to je dobar primer za saradnje nas i Nemačke, jer smo mi izvođači radova, a oni nadgledaju i koordinišu“, naveo je on.

Gradonačelnik je podsetio da je u planu rekonstrukcija ulice Kneza Miloša, te da će se voditi računa o tome da se nova zgrada uklopi u ulicu i da budu ispoštovani najviši standardi bezbednosti.

„Saradnja Srbije i Nemačke je na odličnom nivou, više od 50 različitih nemačkih kompanija trenutno posluje u Beogradu i mi smo na to ponosni. Takođe, zajedno sa nemačkom ambasadom i GIZ radimo i projekte socijalne pomoći i na tome će raditi i u budućnosti“, kazao je Radojičić.

Gradonačelnik je dodao da je za Srbiju Nemačka simbol efikasnosti i kvaliteta, te da Grad Beograd želi da tako funkcioniše i njegova uprava.

„Nadam se da će i Nemačka i građani Srbije gledati u bolju budućnost kroz ovaj prozor“, zaključio je on.

Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib rekao je da se nemačka ambasada izgradnjom nove zgrade vraća u politički centar grada, gde se nalaze i Vlada, Predsedništvo, Skupština grada…

On je rekao da su bilateralni odnosi dve zemlje veoma bliski i podvukao da je sreća što se gradi nova ambasada, jer to nije običaj u drugim zemljama gde Nemačka ima diplomatska predstavništva.

Šib je podsetio da su radovi počeli 13. juna i misli da je realističan rok zašetak svih radova sredina 2020. godine.

Predstavnik Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, građevinarstva i zavičaja Nemačke Ludger Kremer rekao je da je retko da se kamen temeljac i krov postavljaju u jednoj godini, te da je u Nemačkoj tradicija da se obeleži postavljanje krova, jer to znači kraj grubih radova.

„Ovde će se nalaziti pet spratova, a biće i odeljenje za vize koje je trenutno u odvojenoj zgradi. Pre devet godina je nagrađen projekat po kome se radi i tada je rečeno da se objekat lepo uklapa u ulicu i postojeće zgrade, jer ima elegantnu fasadu koja je jasno definisana i smirena“, naveo je Kremer.

On je zaključio da se radovi odvijaju dobrim tempom i da ne bi trebalo da dođe do prekoračenja rokova.

(Tanjug)