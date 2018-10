Poverenik: Nadležni da pruže više informacija o najavljenim izmenama Zakona o radu

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je danas da Vlada Srbije, odnosno Ministarstvo rada, treba da pruži javnosti „mnogo više“ informacija o najavljenim izmenama Zakona o radu jer kako je rekao, u nedostatku dovoljno valjanih informacija ta vest može izazvati dosta nejasnoća i uznemirenja.

„Vest da je predlagač izmena zakona Privredna komora Srbije (PKS), iako ju je prenelo više medija, je izvesno lapsus. Članom 107. Ustava utvrdjen je krug subjekata koji imaju pravo da predlažu zakon, a PKS ne spada u krug tih subjekata, dakle, ne može biti predlagač zakona. Privredna komora je eventualno inicijator, a predlagač može biti Vlada Srbije za koju takve predloge priprema nadležno Ministarstvo za rad“, rekao je poverenik a saopšteno iz njegovog kabineta.

Navodeći da i prema važećem Zakonu o radu poslodavac može da otkaže ugovor o radu ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad, poverenik je ocenio da „nema realnog uporišta ni za to da se kao ‘krupna promena’ najavljuje pravo poslodavca da da otkaz zaposlenom koji zloupotrebljava propise o bolovanju“.

„Nije sporno da poslodavac ima pravo da štiti svoje legitimne interese i da se u sklopu toga suprotstavlja zloupotrebi propisa o bolovanju, odnosno da raskida radni odnos sa zaposlenima koji to čine. Ako bi, kao što to spekulišu neki mediji, izmene trebalo da podrazumevaju stvaranje mogućnosti za nekakav direktan uvid poslodavaca u lične zdravstvene podatke zaposlenih, to bi bilo u potpunoj, direktnoj suprotnosti sa više zakona poput zakona o zaštiti podataka ličnosti, o pravima pacijenata i o zdravstvenom osiguranju“, naveo je poverenik.

(Beta)