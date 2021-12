Poverenik za informacije: Potpisan Memorandum o saradnji sa programom Nova pismenost (VIDEO)

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je danas da je Memorandum o saradnji sa programom Nova pismenost koji je danas potpisan, pomoći gradjanima Srbije i kompanijama kako da štite podatke i odgovorno posluju.

„Naša saradnja će doprineti većoj edukaciji i obrazovanosti gradjana o zaštiti ovog veoma važnog prava koje još uvek nije u punoj meri prepoznato ni u jednom sloju našeg društva“, rekao je Marinović na skupu „Lideri odgovornog i časnog poslovanja u doba nove pismenosti“ u hotelu Metropol.



On je dodao da ovaj projekat treba da pomogne svima, počev od kompanija da shvate značaj odgovornog i zakonitog poslovanja, ali i moralnog odnosa prema ličnim podacima.

Marinović je ocenio da je značaj prava o zaštiti podatka ogroman i da će u budućnosti biti još veći, a zbog toga raste i opasnost od zloupotrebe ličnih podataka, pa je neophodno edukovati i decu o tome.

„Razvojem digitalizacije, veštačke inteligencije, društvenih mreža, sve generacije, a posebno mlade su u opasnosti da svoje podatke pruže ‘na izvol’te’ bilo kome, pa i onima koji bi to zloupotrebili. Zbog toga je ideja da od malih nogu, od prvog razreda osnovne škole počnu da uče kako da pravilno koriste društvene mreže. Da nauče kako da koriste njihove dobre strane, ali da izbegnu rizike koji im prete, kako da štite svoje podatke, jer kad to nauče u školi, ne samo da će to primenjivati u daljem životu, nego će moći da nauče i svoje članove porodice kako da se štite“, rekao je on.

Adel Abusara iz PwC Srbija istakao je da danas ljudi žive istovremeno i u fizičkom i u digitalnom svetu, te je bitno da budu svesni rizika koji takav način života nosi.

„Mi danas funkcionišemo i u fizičkom i u digitalnom prostoru odnosno sajber prostoru i moramo da znamo koji su rizici, koje su mogućnosti koje nam se pružaju iz takvog načina funkcionisanja“, rekao je on.

Abusara je dodao da treba pronaći na koji način treba da se „podigne svest“ kod ljudi u digitalnoj oblasti.

Miloš Bogdanović iz Udruženja za uskladjenost u poslovanju naglasio je da kompanije treba da brinu o etici u poslovanju.



„Svaka kompanija ima neki cilj da postigne neki profit. Etika u poslovanju je jako bitna i o tome kompanije treba da brinu. Digitalizacija menja način komuniciranja sa klijentima, ali i dalje to treba da bude u skladu sa nekim etičkim standardima i korporativnom kulturom firme“, kazao je on.

Dodao je da se korporativnom kulturom stvara poverenje prema klijentu, zbog čega će on i ostati u toj firmi.

On je rekao da treba napraviti dokument koji će biti vrsta etičkog kodeksa koje bi firme mogle da koriste.

Program Nova pismenost, koji sprovodi regionalna organizacija Propulsion, radi s gradjanima, medijima, kompanijama, obrazovnim sistemom, influenserima i državnom upravom kako bi se najbolje prakse medijske, informacione i digitalne pismenosti našle medju temeljima savremenog srpskog društva.

(Beta)

