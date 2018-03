Prava istina o Zajednici srpskih opština! (video)

Gađali su nas „Tomahavk“ raketama 1999, sad nas gađaju šok-bombama.

Ovi Albanci baš vole suzavac.

Sednica Skupštine Kosova privremeno je prekinuta nakon što su poslanici pokreta „Samoopredeljenje“ više puta bacili suzavac u dvoranu.

A vi ste mislili da su na „Pinku“ i „Hepiju“ najbolji rijaliti programi. Nego, zašto su albanski policajci upali na sever Kosova?

Pripadnici specijalne jedinice kosovske policije uhapsili su direktora vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici.

A zašto je uhapšen Marko Đurić?

Još ranije je odbijen njegov ulazak na Kosovo zbog neke vrste provokativnih izjava, kako su to tumačili u ministarstvu inostranih poslova Kosova.

Kakve vrste provokativnih izjava?

„Još od četvrtka podsticao je mržnju i nezadovoljstvo rekavši da on ide u svoju zemlju kad on želi.“

Po toj logici je i Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija — govor mržnje. Uostalom, poseta Marka Đurića je uredno najavljena na vreme, kao i poseta Nikole Selakovića. Selaković nije uhapšen, ali Đurić jeste, uprkos pokušajima Mitrovčana da spreče upad albanskih specijalaca.

Ih, jaki su mi ti albanski specijalci, oni došli pod punom ratnom opremom, a ovaj naš ih ’ladno zveknuo.

„Mitrovčani su, kao što sam rekao, jedan čestit, dobar i pošten narod, ali narod, što bi se reklo kod nas, kurčevit“.

A ako nam oduzmu pravo na k***nje, šta će od nas Srba da ostane. Opozicija u Srbiji, međutim, gleda na događaje na Kosovu kao izrežirane.

„Sve konce vuku Amerikanci i sve je usmereno prema Srbiji, režimu u Srbiji i lično Vučiću.“

Pogrešan klip, rekao sam — opozicija u Srbiji:

„Ovo sve izgleda kao jedna priprema javnosti da se potpiše pravno-obavezujući sporazum sa Prištinom. Režirana pozorišna predstava u kojoj je hapšenje Marka Đurića zapravo jedna slika velikog patriotizma naše vlasti koja će za nekoliko nedelja da prizna lažnu državu Kosovo“.

Bilo kako bilo, nakon ovih incidenata Srbi su napustili takozvanu „vladu Kosova“ i najavili da će samostalno formirati Zajednicu srpskih opština, koja je dogovorena Briselskim sporazumom, a koju tzv. „vlada Kosova“ nije formirala ni pet godina nakon potpisivanja tog sporazuma.

Iz Prištine je stiglo objašnjenje od Ramuša Haradinaja da on, iako predsednik vlade, nije bio upoznat sa detaljima Briselskog sporazuma i šta u njemu piše o Zajednici srpskih opština.

Nije bio obavešten? Javite Koštunici, nije više jedini. Ali šta je uopšte Zajednica srpskih opština?

„To je nešto što su formulisali činovnici Službe za spoljne poslove Evropske unije polazeći od, dakle, Ahtisarijevog plana, Ustava Kosova i Zakona o lokalnoj samoupravi.“

Čekaj. Znači, to nije nešto što smo mi tražili, nego su nam evropski činovnici nametnuli, a sad mi gromoglasno zahtevamo da nam oni to nametnu, jer ako to ne urade, mi ćemo sami sebi to nametnuti? Meni se više sviđa ono što je Ivica Dačić predložio:

„Ja sam potpisao Briselski sporazum. Ja bih povukao svoj potpis“.

Pa povucite.

(Sputnjik)