Preko 20 tona suve smokve ušlo na Veletržnicu

BEOGRAD – Na Veletržnici Beograd je prošle sedmice ostvaren promet od 865 tona robe, a suva smokva je u većoj količini stigla na Veletržnicu, budući da je porast ovog proizvoda bio čak 20 tona veći u odnosu na prethodni period.

Najveći obim trgovanja zabeležio je kupus sa nedeljnim prometom od 229 tona, zatim slede jabuka (179 tona) i šargarepa (111 tona), koje su imale i blagi porast prometa robe u odnosu na prethodni period, saopšteno je sa Veletržnice.

Od sorti jabuka, koje su najprodavanije voće, trenutno najviše na Veletržnici ima „ajdared-a“ i „jonatan-a“, dok se količina grožđa i dalje polako smanjuje, budući da je prošle nedelje zabeležen pad prometa od deset tona.

Od koštunjavog voća najzastupljeniji je orah, čija je količina oko 1.000 kg, dok se količina lešnika, badema i indijskog oraha kreće oko 300 kg na nedeljnom nivou.

Cena kupusa se kretala od 20 do 30 dinara po kilogramu, jabuke od 20 do 55 dinara, šargarepe od 20 do 50 dinara, grožđa od 60 do 80 dinara, a krompira od 35 do 45 dinara.

(Tanjug)