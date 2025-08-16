Preminuo Dan Tana

Legendarni Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Dan Tana, preminuo je u 91. godini, nakon borbe sa teškom bolešću.

Bio je američki ugostitelj, sportski radnik, filmski glumac, producent i prijatelj sa brojnim svetskim slavnim ličnostima.

Imao je neverovatnu energiju. U svet je krenuo sa jednim koferom i osećajem za biznis i fudbal, stvorio je čuveni, svetski poznat restoran Dan Tana’s u Los Anđelesu. Tu su zvezde čekale u redu za sto sa crvenim kariranim stolnjacima i jednostavnim jelima. Ako ste uspeli da dobijete mesto, sedeli biste sto do stola sa najpoznatijim imenima Holivuda.

Rođen je u Čibutkovici, ali je odrastao u Beogradu gde mu je otac, takođe ugostitelj, bio uhapšen, a imovina nacionalizovana od strane poratnih komunističkih vlasti.

Sa 12 godina je počeo da igra fudbal, a kasnije je nastupao u FK Crvena Zvezda; godine 1952. je za vreme gostovanja u Belgiji uzeo politički azil. Jedno vreme je tamo igrao fudbal, zatim u Nemačkoj u Hanoveru, pa u Kanadi, da bi u SAD došao 1954. godine u jedan američko-jugoslovenski tim u San Pedru.

Dan je pohađao i glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, „da bi naučio engleski“. Imao je manje uloge u filmovima „The Enemy Below“, „Rin Tin Tin“, „Peter Gun“ i „The Untacables“. Tamo su ga zapazili filmski producenti i dali mu nekoliko sporednih uloga u filmovima. Posle je svoja iskustva iskoristio kako bi producirao nekoliko jugoslovenskih filmova.

Bio je na čelu FK Crvena Zvezda 2008. i 2009. godine.

