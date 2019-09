Profesorke u gimnaziji dobile otkaz jer nisu želele da budu botovi

Profesorka enlgeskog jezika u Gimnaziji u Beloj Crkvi Marija Petrović Stanković i njena trudna koleginica, profesorka matematike Mirjana Mitrović ostale su bez posla, pošto su odbile političke ucene da u slobodno vreme treba da se bave „botovanjem“ i idu na političke mitinge, javio je sajt Belocrkvanske novosti.

Profesorki matematike Mirjani Mitrović, koja je trudna, pošto je pred početak školske godine ostala bez posla, od stresa je završila u bolnici u Vršcu, gde je ležala 12 dana.

„Tražili su od mene da malo kucam popodne – malo idem na mitinge. To je nešto što ne želim da prihvatim. Da sam na to pristala, i danas bi bila zaposlena. Jer, onda čak nije ni bitno da li imate diplomu ili ne. Verujem da ovo nije kraj, verovatno ću još neke stvari preživljavati. Cilj je da ostanu samo oni koji ne razmišljaju svojom glavom. Ako se tortura nastavi, ne želim da odgajam svoje dete u ovakvoj sredini. S druge strane, drago mi je što su sugrađani i učenici organizovali proteste i pokazali solidarnost sa nama“, kazala je Mirjana Mitrović za Belocrkvanske novosti.

Profesorka engleskog jezika Marija Petrović Stanković, koja je od 2014., godine bila zaposlena u Gimnaziji u Beloj Crkvi, kazala je da su i od nje tražili da bude „bot“, da kuca i piše komentare.

„Dobila sam uputstva od direktorice da se obratim osobi koja vodi ovu opštinu, predsedniku Skupštine opštine Marjanu Aleksiću. Tražili su od mene da budem bot, da kucam komentare, pišem komentare. Ja takve stvari ne mogu da prihvatim i da uradim, mene politika ne interesuje. I pošto nisam pristala na to, ostala sam bez posla“, navela je Marija Petrović Stanković.

Prema njenim rečima, sada u gimnaziji engleski jezik predaje delom profesor engleskog, a delom profesor nemačkog, profesor holandskog i profesor istorije.

„Oni koji su pristali na njihove uslove, ostali su zaposleni. Osećam se poprilično slomljeno, jer sam se u ovaj grad nakon završenog fakulteta vratila sa nekom drugom vizijom. I sada mi se desilo to da ostanem bez posla, samo zbog toga što nisam pristala na političke ucene. Znači, moj rad se apsolutno ne vrednuje, moja diploma se ne vrednuje, i meni je vrlo teško da to prihvatim. Kad ovako nešto doživite, razmišljate o tome da započnete da živite negde drugde, gde sredina nije zatrovana“, kazala je Marija Petrović Stanković.

Profesorka srpskog jezika i književnosti Mirjana Pančić Bužek, koja je bila direktorica Gimnazije u Beloj Crkvi, kazala je da je ranije podnela ostavku na to mesto, jer nije želela da trpi pritiske.

„Nisam htela da pristanem da zapošljavam ljude po partijskoj liniji. Dok sam mogla da štitim kolege i decu, ja sam bila tu. Predsednik opštine Darko Bogosavljević je vršio pritisak na mene, on posebno. On je bio zadužen da me maltretira. Njima nije bitna stručnost niti obrazovanje, već samo poslušnost. Svi oni koji žele da rade svoj posao i da se ne petljaju u politiku – nisu poželjni. Ali, neke istine moraju da se znaju i da se čuju. Jer mi se pre svega bavimo vaspitanjem mladih ljudi“, kazala je Mirjana Pančić Bužek.

Zbog ovih događaja, u Beloj Crkvi je juče održan građanski protest pod parolom „Pucajte, ja i sada držim čas!“, u kojem su učestvovali i učenici Gimnazije.

(Beta)