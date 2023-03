Proglašeni pobednici „Pažljivkove smotre“ u beogradskoj opštini Zemun

BEOGRAD – U beogradskoj opštini Zemun proglašeni su pobednici takmičenja „Pažljivkova smotra“, u finalnom kvizu o bezbednosti saobraćaja i poznavanju propisa.

U kategoriji finalista predškolskog uzrasta pobedili su mališani iz vrtića „Zvrk“, dok su u kategoriji đaka prvaka kao poznavaoci snalaženja u saobraćaju, najbolji bili učenici iz OŠ „Lazar Savatić“, dok su među učenicima drugih razreda pobednici iz OŠ „Sonja Marinković“, saopštila je danas Gradska opština Zemun.

Oni su rekli da su finalnom takmičenju u Osnovnoj školi „Mihajlo Pupin“ prisustvovali predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima GO Zemun i zamenik predsednika Skupštine GO Zemun Sava Mišković, načelnica Uprave GO Zemun Tijana Bakić, kao i predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja koje ovo takmičenje organizuju već tradicionalno u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja.

Kroz realizaciju svake od faza projekta, deca su pokazivala zavidna znanja u poznavanju pravila za bezbedno učešće dece u saobraćaju. Učenicima su na programu bile igre u formi kviza prilagođene njihovom uzrastu, uz asistenciju dobro poznatog Pažljivka, dodali su u saopštenju.

Oni su istakli da, iako ekipe sada čeka da pokažu svoje znanje na regionalnom, a zatim i na republičkom takmičenju, ono što su do sada pokazali ukazuje na to da je cilj ovog takmičenja postignut, a to je da će bezbednost u saobraćaju biti podignuta na viši nivo.

U okviru ovog takmičenja, u kojem su učestvovali predškolci iz 24 vrtića i učenici prvog i drugog razreda iz 11 osnovnih škola u Zemunu, u finalnom kvizu o bezbednosti saobraćaja i poznavanju propisa prilagođenih njihovom uzrastu učestvovali su najbolji među najboljima iz vrtića „Zvrk“, „Lazar“, „Pepeljuga“ i osnovnih škola „Branko Radičević“, „Lazar Savatić“, „Sonja Marinković“, „Gornja Varoš“ i „Stanko Marić“.

