Prognoza za narednih 7 dana nije obećavajuća

U Srbiji se sutra biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u centralnim i južnim krajevima Srbije, gde se očekuje od 20 do 30 mm kiše za 24 sata, lokalno i više.

Vetar će biti umeren, u Vojvodini, planinskim predelima i u Timockoj krajini ponegde i jak, severozapadni.

Najniža temperatura biće od 15 do 20 C, a najviša od 24 do 29 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 19 C, najvisa oko 26 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, naročito u centralnim i južnim krajevima Srbije. Na severozapadu će biti uglavnom suvo, a temperatura oko prosečnih vrednosti za poslednju dekadu jula.

(Tanjug)