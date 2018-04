Prva Šešeljeva reakcija na presudu

Ova presuda je protivpravna, po anglosaksonskom pravu u drugom stepenu nije se mogla preinačiti prvostepena presuda. Mogla se samo ukinuti i vratiti na ponovno suđenje, izjavio je za Sputnjik Vojislav Šešelj povodom današnje drugostepene presude u Hagu kojom je osuđen na deset godina zatvora.

Mene je praktično osudilo pet sudija koje me nikada u životu uživo nisu videle. To je skandal svoje vrste, jer postoji princip neposrednosti suđenja. Ne može me osuditi neko ko me nikad nije video. Verovatno ću se žaliti. Šanse sa žalbu nisu velike, ali ja hoću to dalje da teram! Da teram mak na konac, da bi im što više problema napravio. Da bih što više žigosao njihovo protivpravno ponašanje“, kaže nam Šešelj.

(Sputnjik)