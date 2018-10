Prvi put u školama pročitan Proglas o oslobođenju BG 1944.

BEOGRAD – Prvi put danas pročitan je proglas u školama o oslobođenju Beograda u Drugom svetskom ratu, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran vesić.

Vesić je precizirao da je na prvom času u svih 168 osnovnih škola u Beogradu pročitan proglas kojim su se đaci upoznali sa istorijom našeg grada i onim šta se desilo 20. oktobra 1944. godine.

On je, gostujući na TV Studio B, rekaso da je Grad Beograd u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Istorijskim arhivom grada Beograda pripremio dva proglasa, jedan za decu do četvrtog razreda, a drugi za starije uzraste.

„Đaci će naučiti kako je naš grad oslobođen, koliko je pripadnika Narodnooslobodilačke vojske i pripadnika Crvene armije izgubilo život kako bi naš grad bio slobodan. Naučiće šta to znači za naš današnji život i koliko je važna sloboda koju su oni izvojevali“ rekao je Vesić.

Dodao je da je veoma ponosan na tu ideju koja je potekla iz grada i koja će biti tradicionalna te naveo da će isti takav proglas biti pročitan i 1. novembra kada će se učenici upoznati sa time šta se desilo tog dana 1918. godine.

U školama je pročitan proglas pod nazivom „Oslobođenje Beograda 20. oktobra 1944.”, sačinjen u dve verzije – za mlađi i stariji uzrast. Proglas sadrži podatke o početku Drugog svetskog rata u Srbiji, šteti koja je nastala u bombardovanju Beograda 6. aprila, a potom i o životu u strahu i ozloglašenim logorima na teritoriji našeg glavnog grada.

Nadalje se pojašnjava „Beogradska operacija“, kako je nazvana bitka za oslobođenje Beograda, u kojoj su učestvovale jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i sovjetske Crvene armije, sa činjenicima o toku operacije, njenim vođama i nakon svega žrtvama.

Poginulo je oko 3.000 partizana, a otprilike isto toliko je ranjeno, dok su sovjetske snage imale 961 poginulog i neutvrđeni broj ranjenih. Zaplenjeno je gotovo celokupno nemačko teško naoružanje, ratna oprema i motorizacija.

Posmrtni ostaci poginulih oslobodilaca, koji su sahranjivani po celom gradu, preneti su 20. oktobra 1954. godine na zajedničko Spomen-groblje oslobodilaca Beograda, gde i danas počivaju.

Svake godine, na taj dan, polaganjem venaca, odaje im se dužno poštovanje, zahvalnost i počast.

Vesić je ukazao da će se ove godine u okviru manifestacije „Dani slobode” obeležiti dva važna datuma u istoriji grada, oslobođenje grada 20. oktobra 1944. godine od fašističkog okupatora i 1. novembra 1918. godine od Austrougarske.

„Proslavu počinjemo proglasom u školama i izvođenjem spektakla Ljubiše Ristića „Oslobođenje Beograda“ večeras u Šećerani, a programi će trajati do 1. novembra“ kazao je Vesić.

(Tanjug)