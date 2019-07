Prvi tramvaji krenuli preko Mosta na Adi

BEOGRAD – Prvi tramvaji krenuli su jutros da saobraćaju preko mosta na Adi, nakon završetka radova na postavljanju tramvajskih šina, rečeno je Tanjugu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Kako navode u GSP-u, preko Mosta na Adi uspostavljene su linije 11L, 13, 12 i 3L1.

U saopštenju Sekretarijata za javni prevoz objašnjava se da će linija 11 (Kalemegdan/Donji grad/ – Blok 45) koja je do sada za vezu Dorćola (okretnica Kalemegdan-Donji grad) i Novog Beograda (okretnica Blok 45) koristila Stari savski most, ubuduće saobraćati preko Mosta na Adi.

Ona će se, umesto Ulicom Milentija Popovića, kretati Bulevarom vojvode Mišića, čime se omogućava direktna veza Dorćola i Novog Beograda sa Sajmom.

S obzirom da su u toku radovi na rekonstrukciji Karađordeve ulice, ova linija će privremeno saobraćati na relaciji Tašmajdan – Blok 45 i nosiće oznaku 11L.

Tramvaji na liniji 13, od okretnice u Požeškoj ulici na Banovom Brdu do okretnice u Bloku 34, koji su do sada koristili Stari savski most, takođe će ubuduće saobraćati preko Mosta na Adi.

„Na taj nacin ostvariće se najkraća i najbrža veza ne samo između ova dva naselja već će ovu pogodnost moći da koriste stanovnici i drugih delova Čukarice (Sremčica, Rušanj), Rakovice i Barajeva presedanjem na liniju 13 u Požeškoj ulici“, navode u Sekretarijatu za javni prevoz.

Veruju da će uspostavljanje najkraće veze između Banovog brda i Novog Beograda rasteretiti pojedine autobuske linije koje saobraćaju na tim relacijama, a dosadašnjim korisnicima linije 13 značajno će se skratiti vreme putovanja.

Takođe, ističu u saopštenju, uspostavljaju se četiri nova tramvajska stajališta koja će koristiti linije br. 11 (u privremenom režimu 11L) i 13.

Dva stajališta biće uspostavljena u Bloku 42 i ona će predstavljati vezu sa budućom glavnom autobuskom stanicom, dok će dva stajališta na petlji Radnička omogućiti presedanje na linije koje saobraćaju Radnickom ulicom (23, 37, 51, 52, 53, 56, 58 i 88), kao i na liniju 94 koja povezuje Banjicu, Mijakovac i Resnik.

Na redovnu trasu vratiće se i tramvajske linije 12 (Omladinski stadion – Banovo brdo) i linija 3 (Omladinski stadion – Kneževac), koja će pod oznakom 3L1 saobraćati privremeno do okretnice u Topčiderskom parku zbog radova na izmeštanju Topčiderske reke.

(Tanjug)