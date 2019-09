Puštena u rad produžena linija 507

BEOGRAD – Mini bus linija 507, koja je povezivala rakovička naselja Kneževac i Resnik, produžena je na molbu građana i od sada, umesto do Resnika, saobraća do čukaričkog naselja Rušanj.

„Verovatno će nekome izgledati da je ovaj događaj nevažan kada je u pitanju ukupan razvoj grada, možda to nekome ko ne radi i nije svaki dan sa narodom izgleda malo, ali mi mislimo da je ovo veoma važan događaj jer smo na ovaj način povezali dve opštine“, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On se novom, produženom trasom linije 507 provozao u društvu predsednika opštine Rakovica Vladana Kocića, predsednika opštine Čukarica Srđana Kolarića, državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Miroslava Miličkovića i gradskog sekretara za javni prevoz Jovice Vasiljevića.

Vesić je naveo da je dužina produžene linije 507 oko 20 kilometara u oba pravca i dodao da je za potrebe nove linije uspostavljeno šest novih stajališta kako bi građani, pre svega Rušnja, mogli da dođu do Resnika i na taj način preko BG voza do centra grada, što do sada nije bilo moguće.

„Do sada su morali da idu na Banovo brdo, a odatle drugim putem, ali sada smo produženjem ove linije, građanima omogućili da mnogo bolje funkcionišu, jer to i jeste suština politike“, rekao je Vesić.

Zahvalio je opštinama Rakovica i Čukarica, Sekretarijatu za javni prevoz i građanima, na čijiu inicijativu je linija 507 produžena.

„Na ovaj način pokazujemo da kada vodimo računa o razvoju grada moramo da vodimo računa o svakoj sitnici. Važni su i kanalizacija, i obilaznice…, ali su važne i ovakve linije koje povezuju naseljena mesta“, kazao je Vesić.

Naveo je da u Beogradu ima puno nasleđenih problema, ali da će rešavanjem jednog po jednog u nekom trenutku biti rešena većina problema koje imaju građani.

Govoreći o BG vozu, rekao je da je to najpouzdaniji deo javnog prevoza u Beogradu, u smislu broja putnika i tačnosti.

„Mi smo BG vozom vezali Mladenovac, preko Đurinaca i Sopota, sa centrom Beograda, a od 8. decembra ćemo vezati Lazarevac i Barajevo“, rekao je Vesić i naveo je da će se kasnije uspostaviti i nove linije BG voza u samom gradu, te da će se ići i na vezu do Pančeva.

