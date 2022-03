Puštena u saobraćaj prva brza pruga u Srbiji

Pruga Beograd-Novi Sad, u okviru medjunarodne pruge Beograd-Budimpešta za vozove brzine do 200 kilometara na sat, puštena je u saobraćaj. Izgradnja je počela krajem 2017. godine, a koštala je oko 935 miliona dolara.

To je prva brza pruga u Srbiji, a njenu prvu deonicu, od Beograda do Stare Pazove gradio je konzorcijum kineskih firmi „Čajna reilvej internešenel“ (CRI) i „Čajna komjunikejšens konstrakšn kompani“ (CCCC). Drugu deonicu, od Stare Pazove do Novog Sada gradila je ruska kompanija „RŽD Internešenel“.

U prvom brzom vozu od Beograda do Novog Sada putovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i madjarski premijer Viktor Orban jer će ta pruga spajati Beograd i Budimpeštu.

„Danas ponosna Srbija u upotrebu pušta najmoderniju evopsku železničku deonicu sa najboljom pratećom opremom i bezbednosnnim sistemima. Naše brze pruge gradili su kineski i ruski prijatelji i beskrajno im hvala.

Oni su zajedno sa nama gradili budućnost naše zemlje. A budućnost su ovi novi moderni vozovi koju jure 202 kilometara na sat izmedju naša dva najveća grada, a uskoro i do trećeg najvećeg grada Niša, uskori i do petog najvećeg grada Subotice“, rekao je Vučić.

Brza pruga od Beograda do Budimpešte jedan od prvih projekata u okviru kineske globalne inicijative „Pojas i put“, dogovoren 2014. kao zajednički projekat Kine, Srbije i Madjarske.

„Srbija je trajno posvećena medjunarodnoj saradnji, miru i prosperitetu. Nadam se da će i ovaj voz i ova pruga makar malo doprineti tim najvećim ljudskim vrednostima“, naglasio je Vučić.

Za radove na trećoj deonici brze pruge od Novog Sada do graničnog prelaza Kelebija sa Madjarskom, u dužni od 108,2 kilometara, koji su već počeli, sredstva su obezbedjena iz kineskog kredita, a trebalo bi da budu završeni za tri godine. Glavni izvodjač radova je kineski konzorcijum CRI i CCCC, a izgradnja će koštati 1,2 milijarde dolara.

Izgradnja pruge Beograd – Budimpešta ukupno će koštati oko četiri milijarde evra.

